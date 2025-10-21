Unión x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/10) pelo Argentino Unión de Santa Fe e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 21.10.25 18h00 Defensa y Justicia soma apenas 2 pontos a mais que Unión de Santa Fe (X/ @SudamericanaBR) Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia disputam hoje, terça-feira (21/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Unión x Defensa y Justicia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Defensa y Justicia é o vice-líder do Grupo A da segunda fase e acumula 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Unión está em 10° lugar no mesmo grupo e soma 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 13 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira Independiente DV x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo hoje (21) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Atlético-MG jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Unión x Defensa y Justicia: prováveis escalações Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios, Franco Fragapane; Agustín Colazo e Cristian Tarragona. Técnico: Leonardo Madelón. Defensa y Justicia: Sem informações. Técnico: Mariano Soso. FICHA TÉCNICA Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia Campeonato Argentino Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 19h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Unión de Santa Fe Defensa y Justicia jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sulamericana Independiente DV x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo hoje (21) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Atlético-MG jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.10.25 18h00 Série A argentina Unión x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/10) pelo Argentino Unión de Santa Fe e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 21.10.25 18h00 Liga dos Campeões Villarreal x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League Villarreal e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.10.25 15h00 Liga dos Campeões Union x Inter: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League Union Saint-Gilloise e Inter de Milão jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33