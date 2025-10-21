Capa Jornal Amazônia
Unión x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/10) pelo Argentino

Unión de Santa Fe e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Defensa y Justicia soma apenas 2 pontos a mais que Unión de Santa Fe (X/ @SudamericanaBR)

Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia disputam hoje, terça-feira (21/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Unión x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Defensa y Justicia é o vice-líder do Grupo A da segunda fase e acumula 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Unión está em 10° lugar no mesmo grupo e soma 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 13 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Unión x Defensa y Justicia: prováveis escalações

Unión de Santa FeMatías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios, Franco Fragapane; Agustín Colazo e Cristian Tarragona. Técnico: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia: Sem informações. Técnico: Mariano Soso.

FICHA TÉCNICA
Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia
Campeonato Argentino
Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina
Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 19h15

