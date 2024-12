Vitória x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pelo Brasileirão

Vasco x Atlético-MG disputam hoje, quarta-feira (04/12), a 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grêmio é o 11° colocado do Brasileirão e soma 12 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 43 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Vitória ocupa a 10° posição com 13 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 42 gols marcados e 49 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Vitória x Grêmio: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Neris, Edu [Carlos Eduardo] e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito, Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo, Edenilson e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 04 de dezembro de 2024, 20h