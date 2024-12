Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/12) pelo Brasileirão

Vasco x Atlético-MG disputam hoje, quarta-feira (04/12), a 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Atlético MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Atlético Mineiro ocupa a 13° posição da Série A com 10 vitórias, 14 empates, 12 derrotas, 46 gols marcadose 52 gols sofridos. A equipe está há 8 rodadas sem vitórias.

Já o Vasco é o 12° colocado do Campeonato Brasileiro e soma 12 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 39 gols marcados e 55 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas.

VEJA MAIS

Vasco x Atlético MG: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Puma, João Victor, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Coutinho, Alex Teixeira, Rayan (Maxime) e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro.

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Vargas, Hulk e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 04 de dezembro de 2024, 19h