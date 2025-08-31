Brasil vira sobre a República Dominicana e avança às quartas do Mundial de vôlei feminino Estadão Conteúdo 31.08.25 12h48 A seleção brasileira feminina de vôlei segue invicta no Mundial. Liderada por Zé Roberto, a equipe garantiu vaga nas quartas de final ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 1, parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12, neste domingo, em Bangkok, Tailândia. Com ajustes táticos e atuações individuais de destaque, o time verde e amarelo se recuperou após perder o primeiro set e segue firme na busca pelo título inédito. A adversária da próxima fase será a França, vencida por 3 a 2 pelas brasileiras no último encontro. O início do jogo mostrou um Brasil um pouco nervoso, cometendo erros que favoreceram a República Dominicana. O time caribenho abriu vantagem de 14 a 10, aproveitando as falhas brasileiras. A ponteira Gabi se destacou, anotando oito pontos e puxando a reação do time, que conseguiu se aproximar no placar. No entanto, a República Dominicana retomou a frente e fechou o set em 25/18, após um erro de ataque de Kisy. Na sequência, o técnico Zé Roberto promoveu mudanças estratégicas, colocando Roberta e Rosamaria nos lugares de Macris e Kisy. As alterações deram resultado imediato: Roberta começou sacando muito bem, fez três aces e abriu uma sequência de 6/0. O Brasil ajustou seu jogo e Julia Bergmann, Rosamaria e Gabi brilharam no ataque. A oposta fechou o segundo set com tranquilidade, em 25/12. A seleção manteve a mesma formação e o ritmo forte no terceiro set. Desde os primeiros pontos, assumiu a liderança e não sofreu ameaças. Gabi voltou a se destacar no ataque, contribuindo para que o Brasil fechasse a parcial em 25/20, com segurança. No quarto set, a seleção aproveitou os erros das dominicanas para dominar a parcial. O bloqueio brasileiro se destacou, quase todas as jogadoras pontuaram, e o time fechou a parcial em 25/12, garantindo a vitória na partida por 3 sets a 1. Com 100% de aproveitamento, o Brasil segue confiante para os próximos compromissos no mata-mata. A equipe, que busca seu primeiro título no Mundial, já chegou quatro vezes à final, mas acabou com a medalha de prata em todas elas, incluindo a edição de 2022, quando perdeu para a Sérvia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Mundial Brasil República Dominicana COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FÓRMULA 1 Piastri vence tumultuado GP da Holanda da F-1 e dispara na liderança; Bortoleto é 15º Os carros voltam à pista no próximo fim de semana, entre 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, para o GP da Itália 31.08.25 12h18 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22