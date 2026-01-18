Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá Fábio Will 18.01.26 7h30 Júlio César Nunes comanda o Azulão nesta temporada (Divulgação / Águia de Marabá) O Águia de Marabá volta a cruzar o caminho do Remo em uma decisão estadual. Neste domingo (14), às 17h, no Mangueirão, o Azulão encara o Leão Azul na final da Supercopa Grão-Pará, em um reencontro que remete ao título paraense conquistado pelo clube marabaense em 2023, justamente contra o time azulino. Comandado por Júlio Cesar Nunes, de 41 anos, o Águia aposta no trabalho desenvolvido ao longo da pré-temporada para tentar surpreender o adversário, que jogará diante de sua torcida. Experiente no futebol paraense, o treinador reconhece o favoritismo do Remo, mas garante confiança no desempenho de sua equipe. “[O Remo] vai ter o torcedor a seu favor em grande número, mas estamos muito confiantes no trabalho que a gente vem realizando na pré-temporada. Começamos com antecedência, conseguimos fazer bons amistosos. Então esse tempo de preparação pode ser o diferencial para essa partida”, afirmou. Segundo Júlio Cesar, a estratégia passa por solidez defensiva e eficiência nas oportunidades criadas ao longo da partida. Para ele, o confronto deve ser decidido nos detalhes. “Estamos confiantes de que a gente pode, sim, surpreender o adversário com muito foco, um nível de concentração alto, e eu tenho certeza de que o jogo vai ser decidido nos detalhes”, completou. VEJA MAIS Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). O treinador reforça que a responsabilidade está do lado do Remo, que investiu mais e atua em casa, enquanto o Águia assume o papel de franco-atirador. “A responsabilidade é toda do Remo, é o clube que mais investiu, joga na sua casa, e a gente vai como franco-atirador. A gente tem um investimento também considerável para um clube do interior, mas levamos isso com muita motivação”, destacou. Além da importância esportiva, Júlio Cesar vê a decisão como uma oportunidade de projeção para atletas e comissão técnica. “É um jogo grande, que pode servir de vitrine para os atletas e para todos da comissão, para a gente realizar um grande trabalho e, quem sabe, merecer um grande título para dar alegria ao nosso torcedor do Águia”, falou. O técnico explicou ainda que os últimos dias foram dedicados a ajustes finos no modelo de jogo, sem perder de vista as movimentações do adversário no mercado. “A gente vem montando a nossa pré-temporada em cima do nosso modelo de jogo. Deixamos essa última semana para ajustes, em cima daquilo que a gente acredita, e também estamos atentos às contratações que o Remo vem realizando, para não ser surpreendido”, disse. Júlio Cesar ressaltou o peso que uma conquista logo no início da temporada pode ter para o clube marabaense, que também é um dos representantes do Pará na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D. "Começar o ano já com o título é muito importante a nível de confiança, a nível de trazer o torcedor para o nosso lado. Esse título, com certeza, já daria essa confiança e traria mais torcida para o estádio", concluiu. 