Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo'

O Águia de Marabá volta a cruzar o caminho do Remo em uma decisão estadual. Neste domingo (14), às 17h, no Mangueirão, o Azulão encara o Leão Azul na final da Supercopa Grão-Pará, em um reencontro que remete ao título paraense conquistado pelo clube marabaense em 2023, justamente contra o time azulino.

Comandado por Júlio Cesar Nunes, de 41 anos, o Águia aposta no trabalho desenvolvido ao longo da pré-temporada para tentar surpreender o adversário, que jogará diante de sua torcida. Experiente no futebol paraense, o treinador reconhece o favoritismo do Remo, mas garante confiança no desempenho de sua equipe.

“[O Remo] vai ter o torcedor a seu favor em grande número, mas estamos muito confiantes no trabalho que a gente vem realizando na pré-temporada. Começamos com antecedência, conseguimos fazer bons amistosos. Então esse tempo de preparação pode ser o diferencial para essa partida”, afirmou.

Segundo Júlio Cesar, a estratégia passa por solidez defensiva e eficiência nas oportunidades criadas ao longo da partida. Para ele, o confronto deve ser decidido nos detalhes.

“Estamos confiantes de que a gente pode, sim, surpreender o adversário com muito foco, um nível de concentração alto, e eu tenho certeza de que o jogo vai ser decidido nos detalhes”, completou.

VEJA MAIS

O treinador reforça que a responsabilidade está do lado do Remo, que investiu mais e atua em casa, enquanto o Águia assume o papel de franco-atirador.

“A responsabilidade é toda do Remo, é o clube que mais investiu, joga na sua casa, e a gente vai como franco-atirador. A gente tem um investimento também considerável para um clube do interior, mas levamos isso com muita motivação”, destacou.

Além da importância esportiva, Júlio Cesar vê a decisão como uma oportunidade de projeção para atletas e comissão técnica.

“É um jogo grande, que pode servir de vitrine para os atletas e para todos da comissão, para a gente realizar um grande trabalho e, quem sabe, merecer um grande título para dar alegria ao nosso torcedor do Águia”, falou.

O técnico explicou ainda que os últimos dias foram dedicados a ajustes finos no modelo de jogo, sem perder de vista as movimentações do adversário no mercado.

“A gente vem montando a nossa pré-temporada em cima do nosso modelo de jogo. Deixamos essa última semana para ajustes, em cima daquilo que a gente acredita, e também estamos atentos às contratações que o Remo vem realizando, para não ser surpreendido”, disse.

Júlio Cesar ressaltou o peso que uma conquista logo no início da temporada pode ter para o clube marabaense, que também é um dos representantes do Pará na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D.

“Começar o ano já com o título é muito importante a nível de confiança, a nível de trazer o torcedor para o nosso lado. Esse título, com certeza, já daria essa confiança e traria mais torcida para o estádio”, concluiu.