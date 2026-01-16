Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense

De um chão simples do interior ao protagonismo no empreendedorismo regional. Assim pode ser resumida a trajetória de Antônio de Jesus R. dos Santos, conhecido como Antônio Turu, um nome que hoje representa trabalho, superação e compromisso social no nordeste do Pará.

Nascido em Ourém, no dia 2 de junho de 1983, Antônio carrega em sua história a força da ancestralidade quilombola. Criado no Mocambo, sob os cuidados da avó Cipriana dos Santos e do avô, conhecido como Coronel, teve uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por valores sólidos, fé e esperança. Desde cedo, aprendeu que sonhar não era luxo — era uma necessidade para sobreviver.

Filho de Geraldo e Maria Graças, já falecidos, acompanhou de perto os desafios enfrentados pela família. Ainda criança, viu os pais se mudarem para a zona rural de Boca Nova, em Capitão Poço, enquanto os avós permaneceram em Ourém. A distância geográfica, no entanto, não enfraqueceu suas raízes; ao contrário, fortaleceu o vínculo com a terra natal e com sua identidade.

Com recursos próprios, Antônio Turu construiu oito casas novas em Ourém (Arquivo pessoal)

A rotina era dura. Antônio acordava por volta das quatro horas da manhã para trabalhar na roça, colhendo laranja, pimenta, capinando e ajudando no sustento da casa. Mesmo diante do cansaço e das limitações, nunca abandonou os estudos, consciente de que a educação seria o principal caminho para transformar sua realidade.

Aos 17 anos, partiu para Belém, onde ampliou seus horizontes, adquiriu novos conhecimentos e passou a compreender o funcionamento do mundo dos negócios. Anos depois, retornou ao interior trazendo na bagagem experiência, coragem e um propósito maior: usar o crescimento econômico como ferramenta de transformação social.

Desse ideal nasceu a Ação Social Turu, que se consolidou como uma das maiores iniciativas sociais já realizadas no estado do Pará. Milhares de pessoas foram beneficiadas com atendimentos na área da saúde, e mais de mil famílias passaram a ter acesso à energia elétrica, resultado da articulação com órgãos públicos e parceiros institucionais.

Somente em 2025, Antônio Turu deu mais um passo marcante em sua missão social. Com recursos próprios, construiu oito casas novas em Ourém para famílias em situação de vulnerabilidade e reformou outras 18 residências, devolvendo dignidade e segurança a dezenas de lares. No mesmo período, viabilizou a perfuração de mais de 24 poços artesianos, garantindo acesso à água potável para comunidades que antes conviviam com a escassez desse recurso essencial.

O impacto dessas ações fez com que Ourém reconhecesse, aclamasse e agradecesse pela atuação de Antônio no município, onde seu trabalho ultrapassa os limites do empreendedorismo e se traduz em cuidado genuíno com as pessoas.

Entre conquistas e aprendizados, ele entende que crescer exige humildade. Para Antônio, não existe riqueza maior do que valorizar o ser humano — visão refletida na frase que costuma repetir: “Tem gente tão pobre que a única coisa que tem é riqueza.”

O compromisso social também se manifesta na atenção às crianças. No fim de 2025, Antônio realizou o maior evento infantil do nordeste do Pará, promovendo um dia de alegria e inclusão. A ação distribuiu mais de 6 mil brinquedos, além de atividades recreativas e atrações que proporcionaram momentos inesquecíveis para milhares de crianças e suas famílias.

Em Ourém, Antônio Turu também impulsiona o desenvolvimento econômico. Ele cria oportunidades, fomenta o comércio local e leva esperança à população. Somente na Vila do Rio Grande, são mais de 50 empregos diretos, garantindo renda, dignidade e sustento para dezenas de famílias.

A mensagem que ele deixa para os jovens é simples e poderosa: o processo é lento, mas vale a pena. Honestidade, estudo e persistência são capazes de transformar destinos.

Esta não é apenas a história de um empreendedor de sucesso.

É a prova viva de que quem nasce simples pode ir longe — sem nunca esquecer de onde veio.