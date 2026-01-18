Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 18.01.26 7h00 Às 16h, Senegal e Marrocos jogarão pela final da Copa Africana de Nações (Facebook/ @ENMAROCofficiel) Os jogos de hoje, neste domingo (18/01), incluem partidas pela Copa Africana de Nações, Bundesliga, Campeonato Saudita e outras competições internacionais. Às 16h, o Senegal enfrentará o Marrocos pela final da Copa Africana de Nações. Já às 17h, o Barcelona enfrentará o Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Stuttgart x Union Berlin - 11h30 - OneFootball Augsburg x Freiburg - 13h30 - Youtube (Canal GOAT), SportyNet e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Getafe x Valencia - 10h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Atlético Madrid x Alavés - 12h15 - ESPN 4 e Disney+ Celta x Rayo Vallecano - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Real Sociedad x Barcelona - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Wolverhampton x Newcastle - 11h - ESPN e Disney+ Aston Villa x Everton - 13h30 - XSports e Disney+ Campeonato Italiano Parma x Genoa - 08h30 - Disney+ Bologna x Fiorentina - 11h - XSports e Disney+ Torino x Roma - 14h - ESPN e Disney+ Milan x Lecce - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Hazm x Al Quadisiya - 12h15 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Al Riyadh x Al Taawon - 14h30 - Sem informações Neom x Al Hilal - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Copa Africana de Nações Senegal x Marrocos - 16h - Band, Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay Onde assistir ao jogo de Senegal e Marrocos; veja o horário O jogo entre Senegal x Marrocos terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Neom e Al Hilal; veja o horário O jogo entre Neom x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelos Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Real Sociedad e Barcelona; veja o horário O jogo entre Real Sociedad x Barcelona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Wolverhampton e Newcastle; veja o horário O jogo entre Wolverhampton x Newcastle terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 11h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 16h - Senegal x Marrocos - Copa Africana de Nações Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h15 - Al Hazm x Al Quadisiya - Campeonato Saudita 16h - Senegal x Marrocos - Copa Africana de Nações TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 11h - Wolverhampton x Newcastle - Premier League 12h15 - Atlético Madrid x Alavés - La Liga 14h - Torino x Roma - Campeonato Italiano 14h30 - Celta x Rayo Vallecano - La Liga 16h45 - Milan x Lecce - Campeonato Italiano SporTV 14h30 - Neom x Al Hilal - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+
08h30 - Parma x Genoa - Campeonato Italiano
10h - Getafe x Valencia - La Liga
11h - Bologna x Fiorentina - Campeonato Italiano
11h - Wolverhampton x Newcastle - Premier League
12h15 - Atlético Madrid x Alavés - La Liga
13h30 - Aston Villa x Everton - Premier League
14h - Torino x Roma - Campeonato Italiano
14h30 - Celta x Rayo Vallecano - La Liga
16h45 - Milan x Lecce - Campeonato Italiano
17h - Real Sociedad x Barcelona - La Liga

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball
11h30 - Stuttgart x Union Berlin - Bundesliga
13h30 - Augsburg x Freiburg - Bundesliga

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet
13h30 - Augsburg x Freiburg - Bundesliga 