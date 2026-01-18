Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 16h, Senegal e Marrocos jogarão pela final da Copa Africana de Nações (Facebook/ @ENMAROCofficiel)

Os jogos de hoje, neste domingo (18/01), incluem partidas pela Copa Africana de Nações, Bundesliga, Campeonato Saudita outras competições internacionais.

Às 16h, o Senegal enfrentará o Marrocos pela final da Copa Africana de Nações. Já às 17h, o Barcelona enfrentará o Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Stuttgart x Union Berlin - 11h30 - OneFootball
  2. Augsburg x Freiburg - 13h30 - Youtube (Canal GOAT), SportyNet e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Getafe x Valencia - 10h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Atlético Madrid x Alavés - 12h15 - ESPN 4 e Disney+
  3. Celta x Rayo Vallecano - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Real Sociedad x Barcelona - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Wolverhampton x Newcastle - 11h - ESPN e Disney+
  2. Aston Villa x Everton - 13h30 - XSports e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Parma x Genoa - 08h30 - Disney+
  2. Bologna x Fiorentina - 11h - XSports e Disney+
  3. Torino x Roma - 14h - ESPN e Disney+
  4. Milan x Lecce - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Hazm x Al Quadisiya - 12h15 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)
  2. Al Riyadh x Al Taawon - 14h30 - Sem informações
  3. Neom x Al Hilal - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Copa Africana de Nações

  1. Senegal x Marrocos - 16h - Band, Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay

Onde assistir ao jogo de Senegal e Marrocos; veja o horário

O jogo entre Senegal x Marrocos terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Neom e Al Hilal; veja o horário

O jogo entre Neom x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelos Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Real Sociedad e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Real Sociedad x Barcelona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Wolverhampton e Newcastle; veja o horário

O jogo entre Wolverhampton x Newcastle terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 11h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 16h - Senegal x Marrocos - Copa Africana de Nações

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h15 - Al Hazm x Al Quadisiya - Campeonato Saudita
  2. 16h - Senegal x Marrocos - Copa Africana de Nações

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 11h - Wolverhampton x Newcastle - Premier League
  2. 12h15 - Atlético Madrid x Alavés - La Liga
  3. 14h - Torino x Roma - Campeonato Italiano
  4. 14h30 - Celta x Rayo Vallecano - La Liga
  5. 16h45 - Milan x Lecce - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 14h30 - Neom x Al Hilal - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Parma x Genoa - Campeonato Italiano
  2. 10h - Getafe x Valencia - La Liga
  3. 11h - Bologna x Fiorentina - Campeonato Italiano
  4. 11h - Wolverhampton x Newcastle - Premier League
  5. 12h15 - Atlético Madrid x Alavés - La Liga
  6. 13h30 - Aston Villa x Everton - Premier League
  7. 14h - Torino x Roma - Campeonato Italiano
  8. 14h30 - Celta x Rayo Vallecano - La Liga
  9. 16h45 - Milan x Lecce - Campeonato Italiano
  10. 17h - Real Sociedad x Barcelona - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Stuttgart x Union Berlin - Bundesliga
  2. 13h30 - Augsburg x Freiburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

  1. 13h30 - Augsburg x Freiburg - Bundesliga
