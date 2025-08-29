Capa Jornal Amazônia
Belém sediará Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em dezembro

Será a segunda edição do torneio no Brasil — a primeira aconteceu em 2024, em Uberlândia (MG)

O Liberal
fonte

Mangueirinho recebeu jogo da seleção brasileira esse ano e torcida paraense compareceu em peso (Divulgação)

A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, receberá pela primeira vez o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. A competição será realizada entre os dias 15 e 21 de dezembro, em Belém, organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) em parceria com a HM7 Entretenimento.

A Superliga C é a terceira divisão do voleibol nacional e tem caráter classificatório para a Superliga B. A competição é regionalizada e reúne equipes de várias partes do País.

Três equipes brasileiras já estão confirmadas. O Vôlei Renata, de Campinas, participará como representante do país-sede. O Sada Cruzeiro, atual campeão mundial e sul-americano, defenderá o título. O Praia Clube garantiu vaga por ter sido vice-campeão sul-americano.

Será a segunda edição do torneio no Brasil — a primeira aconteceu em 2024, em Uberlândia (MG). Em fevereiro deste ano, o Mangueirinho recebeu um jogo da Superliga Masculina entre Vôlei Renata e Sada Cruzeiro, que registrou cerca de 9 mil torcedores, considerado o maior público do torneio na temporada.

Ainda não há definição sobre todos os participantes e a tabela oficial, que serão divulgados pela FIVB em novembro. Até o momento, além das equipes brasileiras, estão previstas vagas para clubes de Catar, Itália, Polônia, Japão e possivelmente da Líbia.

Na última edição, realizada em 2024, o Sada Cruzeiro conquistou o título ao vencer o italiano Trentino na final, chegando à sua quinta conquista e igualando o rival europeu em número de troféus. Para este ano, a expectativa é de novas disputas equilibradas, já que clubes como o Praia Clube se reforçaram para a temporada 2025/2026.

Clubes confirmados até agora no Mundial de Clubes de Vôlei 2025:

  • Sada Cruzeiro (campeão sul-americano 2025)
  • Praia Clube (vice-campeão sul-americano 2025)
  • Vôlei Renata (representante do país-sede)
  • Clubes de Catar, Itália, Polônia, Japão e Líbia (a definir pela FIVB)

 

