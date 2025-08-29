Belém sediará Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em dezembro Será a segunda edição do torneio no Brasil — a primeira aconteceu em 2024, em Uberlândia (MG) O Liberal 29.08.25 22h44 Mangueirinho recebeu jogo da seleção brasileira esse ano e torcida paraense compareceu em peso (Divulgação) A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, receberá pela primeira vez o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. A competição será realizada entre os dias 15 e 21 de dezembro, em Belém, organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) em parceria com a HM7 Entretenimento. VEJA MAIS Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei Remo estreia com vitórias no masculino e no feminino pela Superliga C de vôlei A Superliga C é a terceira divisão do voleibol nacional e tem caráter classificatório para a Superliga B. A competição é regionalizada e reúne equipes de várias partes do País. Três equipes brasileiras já estão confirmadas. O Vôlei Renata, de Campinas, participará como representante do país-sede. O Sada Cruzeiro, atual campeão mundial e sul-americano, defenderá o título. O Praia Clube garantiu vaga por ter sido vice-campeão sul-americano. Será a segunda edição do torneio no Brasil — a primeira aconteceu em 2024, em Uberlândia (MG). Em fevereiro deste ano, o Mangueirinho recebeu um jogo da Superliga Masculina entre Vôlei Renata e Sada Cruzeiro, que registrou cerca de 9 mil torcedores, considerado o maior público do torneio na temporada. Ainda não há definição sobre todos os participantes e a tabela oficial, que serão divulgados pela FIVB em novembro. Até o momento, além das equipes brasileiras, estão previstas vagas para clubes de Catar, Itália, Polônia, Japão e possivelmente da Líbia. Na última edição, realizada em 2024, o Sada Cruzeiro conquistou o título ao vencer o italiano Trentino na final, chegando à sua quinta conquista e igualando o rival europeu em número de troféus. Para este ano, a expectativa é de novas disputas equilibradas, já que clubes como o Praia Clube se reforçaram para a temporada 2025/2026. Clubes confirmados até agora no Mundial de Clubes de Vôlei 2025: Sada Cruzeiro (campeão sul-americano 2025) Praia Clube (vice-campeão sul-americano 2025) Vôlei Renata (representante do país-sede) Clubes de Catar, Itália, Polônia, Japão e Líbia (a definir pela FIVB) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06