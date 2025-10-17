Na 33a rodada, Leão Azul toca a campainha do G4

Hoje, 20 horas, em Manaus, Amazonas x Novorizontino. Se o Amazonas vencer, a porta do G4 já fica entreaberta. Vitória sobre o Athletic amanhã e o Remo fecharia a rodada entre os quatro primeiros, o que aconteceu pela última vez na 10a rodada.

As outras duas possibilidades de G4 para o Leão são com derrota do Criciúma para o Avaí em Florianópolis e empate entre Goiás x Chapecoense em Goiânia. E se esses três resultados ocorrem, casados à esperada vitória azulina, o Remo salta para a vice-liderança. Ou seja, nessa rodada o Leão Azul pode subir até quatro suposições. Mas se perder para o Athletic, pode ser superado por Athletico Paranaense, que enfrenta o Coritiba no clássico estadual, e para o Cuiabá que visita o Botafogo em Ribeirão Preto.

As cinco regiões do país estão na disputa do acesso

Coritiba (56 pontos), Criciúma (53), Chapecoense (51) e Athletico Paranaense (49) são do sul. Goiás (52) e Cuiabá (49) são do centro oeste. Novorizontino (53) do sudeste. Remo (51) do norte. CRB (47) do nordeste. As cinco regiões do país estão representadas na disputa do acesso à Série A 2026.

O norte tem a possibilidade de voltar à elite após duas décadas. O Paysandu esteve lá de 2002 a 2005. O Remo viveu essa honra pela última vez em 1994, quando o Campeonato Brasileiro ainda era um evento pobre. Agora movimenta cifras bilionárias.

BAIXINHAS

* Clubes que sobem à Série A já são premiados pela CBF pelo acesso. Ano passado o Santos recebeu 3,5 milhões. Sport, Mirassol e Ceará receberam R$ 1,35 milhão, cada. É provável que esses valores sejam maiores desta vez.

* Entre cotas de televisão, patrocínios, premiação por posição, outras possibilidades comerciais diretas e indiretas, além de bilheteria, o Remo, se subir, pode arrecadar até 150 milhões de reais na próxima temporada. O outro ganho é de expansão da marca ao mercado internacional.

* Netinho, destaque do Paysandu na Série B do ano passado, desfalcou a Ferroviária no jogo de Belém e vai desfalcar também no jogo de Araraquara, segunda-feira, novamente por cartões amarelos. Outro jogador ex-bicolor na Ferroviária é Alencar, volante trazido por Hélio dos Anjos em 2023.

* Recompor a formação e o ânimo do time bicolor é o desafio de Márcio Fernandes e sua comissão. O Papão foi bem no Re-Pa quando teve bravura, pelo clima do jogo. Em Araraquara o ambiente será outro. A motivação terá que ser interna, de cada atleta, para que o time consiga se impor pela vitória, como única forma de evitar a confirmação da queda.

* Jogador de apenas 20 anos, com grande disposição física, Nathan Camargo virou titular do Remo por sua dinâmica na marcação. Assim deu segurança para Caio Vinícius avançar ao ataque. Nathan não joga contra o Athletic e não há outro volante com as virtudes físicas dele. Pedro Castro é o provável substituto, com a vantagem de contribuir mais na construção de jogadas.

* Athletic tem a 7a melhor campanha de visitante na Série B, com seis vitórias e dois empates, além das oito derrotas. Foram de casa conquistou 20 dos seus 37 pontos. O time tem quatro desfalques: laterais Douglas Pelé e Yuri, volante Fabrício Isidoro (filho de Paulo Isidoro) e o atacante Welington Torrão.

Ex-azulino Guilherme Cachoeira deve compor o banco.

* Alessio da Cruz, atacante do Athletic, é jogador com chance de ir à Copa do Mundo. Nascido na Holanda e descendente de caboverdianos, ele jogou por Cabo Verde nas eliminatórias e está entre os convocáveis para a Copa. Alessio tem nove jogos e um gol nesta Série B.