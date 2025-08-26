Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei Estadão Conteúdo 26.08.25 11h13 A seleção brasileira feminina de vôlei confirmou o seu favoritismo nesta terça-feira, diante de Porto Rico, e assegurou mais uma vitória na competição ao bater a equipe rival por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/13 e 25/18 e avançou às oitavas de final. Líder da chave, a seleção brasileira já entrou em quadra classificada para o mata-mata da competição depois de vencer Grécia e França. Após superar Porto Rico, a equipe dirigida pelo técnico Zé Roberto Guimarães volta a jogar no próximo domingo para enfrentar China ou República Dominicana. Após as três rodadas, o Brasil terminou em primeiro lugar no Grupo C com 100% de aproveitamento. A segunda colocação ficou com a seleção francesa, que obteve duas vitórias em três compromissos. No primeiro set, o técnico Zé Roberto Guimarães manteve o time titular que venceu a França e não teve trabalho para dominar a parcial. Kisy foi o destaque no ataque brasileiro, que contou ainda com um bloqueio eficiente para comandar o placar sem maiores sustos. O histórico de superioridade se manteve na volta dos dois times à quadra. Contando com uma boa distribuição de bola de Macris, o time de Zé Roberto Guimarães iludiu o bloqueio adversário e o segundo set terminou com o placar de 25/13. Determinada a definir a partida no terceiro set, a seleção brasileira feminina voltou com um bom ritmo e desgarrou no marcador abrindo uma vantagem de nove pontos (21 a 12). A partir daí, foi só administrar a vantagem, fechar o terceiro set em 25/18 e garantir mais um triunfo na competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Mundial seleção feminina Brasil Porto Rico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Pedro Rocha cumpre suspensão e deve reforçar o Remo contra o Criciúma-SC Suspenso na rodada anterior, artilheiro Pedro Rocha não enfrentou o Coritiba-PR após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP 26.08.25 11h31 Futebol UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 26.08.25 11h02 Mais esportes Em Bragança, 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará movimenta a modalidade na região Torneio foi realizado pela Associação de Surf do Pará e contou com 80 atletas 26.08.25 10h38 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo 26.08.25 1h22