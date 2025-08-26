Capa Jornal Amazônia
Esportes

Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira feminina de vôlei confirmou o seu favoritismo nesta terça-feira, diante de Porto Rico, e assegurou mais uma vitória na competição ao bater a equipe rival por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/13 e 25/18 e avançou às oitavas de final.

Líder da chave, a seleção brasileira já entrou em quadra classificada para o mata-mata da competição depois de vencer Grécia e França. Após superar Porto Rico, a equipe dirigida pelo técnico Zé Roberto Guimarães volta a jogar no próximo domingo para enfrentar China ou República Dominicana.

Após as três rodadas, o Brasil terminou em primeiro lugar no Grupo C com 100% de aproveitamento. A segunda colocação ficou com a seleção francesa, que obteve duas vitórias em três compromissos.

No primeiro set, o técnico Zé Roberto Guimarães manteve o time titular que venceu a França e não teve trabalho para dominar a parcial. Kisy foi o destaque no ataque brasileiro, que contou ainda com um bloqueio eficiente para comandar o placar sem maiores sustos.

O histórico de superioridade se manteve na volta dos dois times à quadra. Contando com uma boa distribuição de bola de Macris, o time de Zé Roberto Guimarães iludiu o bloqueio adversário e o segundo set terminou com o placar de 25/13.

Determinada a definir a partida no terceiro set, a seleção brasileira feminina voltou com um bom ritmo e desgarrou no marcador abrindo uma vantagem de nove pontos (21 a 12). A partir daí, foi só administrar a vantagem, fechar o terceiro set em 25/18 e garantir mais um triunfo na competição.

