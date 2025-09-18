De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial Estadão Conteúdo 18.09.25 1h03 A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela primeira vez no Mundial das Filipinas, nesta quarta-feira, em Pasay City. O Brasil perdeu para a Sérvia, por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 22/25. A equipe jogou de luto por causa da morte de Maria Ângela Resende, mãe do técnico Bernardinho, horas antes do início da partida. Com o resultado, o Brasil torce para a China ganhar dois sets pelo menos da República Checa, nesta quinta-feira, às 10 horas, para seguir na competição. Com Cachopa, Maique, Arthur, Alan, Judson e Lucarelli, a seleção sofreu no começo do jogo com o equilíbrio sérvio, que teve a primeira vantagem no placar com 4/3. O Brasil se recuperou no placar com uma falha de ataque da Sérvia. Uma bola rápida de meio para Flávio e um bloqueio colocaram a seleção à frente por 8/6. Com dois pontos do oposto Luburic, a Sérvia virou para 9/8. Alan fez o mesmo pelo Brasil: 10/9. Mas Judson errou uma bola de meio e Stefanovic bloqueou para os sérvios fizeram 13/11. As duas equipes apresentaram boa recepção e o jogo ficou muito equilibrado. Um ace de Flávio empatou o placar em 17 pontos. Darlan parou no bloqueio e os sérvios abriram 20/18. Alan reequilibrou o jogo em 21 pontos. Alan parou no bloqueio e Luburic, com oito pontos, fechou o primeiro set para a Sérvia. O segundo set foi de total equilíbrio. Bloqueio de Flávio igualou o placar em seis pontos. Brasil errou duas vezes e Perco consegui um ace para colocar vantagem de 11/8 para a Sérvia. O Brasil se desequilibrou e viu o placar chegar a 14/9. Nervoso, o Brasil chegou a diminuir a desvantagem para três pontos, mas cometeu vários erros e virou Luburic liderar a Sérvia até o final do segundo set: 25/20. O Brasil seguiu mal no terceiro set. Tudo dava certo para os sérvios, que acertaram dois saques na linha: 6/2. Judson fez dois pontos, Flávio bateu forte no meio de rede e Brasil encostou em 11/10. Stefanovic e Peric recolocaram a Sérvia em vantagem: 14/11. Honorato fez dois pontos de ataque e um de saque: 18/15. Bernardinho colocou vários jogadores do banco, mas não teve sucesso: 25/22 Sérvia e 3 sets a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Mundial Masculino Brasil Sérvia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada 17.09.25 18h34 SÉRIE B Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG 17.09.25 18h20 Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 Probabilidade UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha 17.09.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cuello, do Atlético-MG, passará por cirurgia após sofrer grave lesão em jogo contra o Bolívar 17.09.25 23h58 NA ARGENTINA Palmeiras faz 1º tempo primoroso e vence o River Plate na Libertadores As equipes voltam a campo para o duelo final na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. 17.09.25 23h48 QUE SITUAÇÃO! Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa' Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento 17.09.25 20h10 FUTEBOL Jogadores do Remo serão julgados pelo TJD e podem ficar de fora de jogos decisivos do Parazão Clube pode perder o Vacaria por até três jogos e o David Batista por até 12 jogos. O julgamento será na próxima terça-feira (26) 18.09.25 0h53