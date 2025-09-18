Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela primeira vez no Mundial das Filipinas, nesta quarta-feira, em Pasay City. O Brasil perdeu para a Sérvia, por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 22/25. A equipe jogou de luto por causa da morte de Maria Ângela Resende, mãe do técnico Bernardinho, horas antes do início da partida. Com o resultado, o Brasil torce para a China ganhar dois sets pelo menos da República Checa, nesta quinta-feira, às 10 horas, para seguir na competição.

Com Cachopa, Maique, Arthur, Alan, Judson e Lucarelli, a seleção sofreu no começo do jogo com o equilíbrio sérvio, que teve a primeira vantagem no placar com 4/3.

O Brasil se recuperou no placar com uma falha de ataque da Sérvia. Uma bola rápida de meio para Flávio e um bloqueio colocaram a seleção à frente por 8/6.

Com dois pontos do oposto Luburic, a Sérvia virou para 9/8. Alan fez o mesmo pelo Brasil: 10/9. Mas Judson errou uma bola de meio e Stefanovic bloqueou para os sérvios fizeram 13/11.

As duas equipes apresentaram boa recepção e o jogo ficou muito equilibrado. Um ace de Flávio empatou o placar em 17 pontos. Darlan parou no bloqueio e os sérvios abriram 20/18. Alan reequilibrou o jogo em 21 pontos. Alan parou no bloqueio e Luburic, com oito pontos, fechou o primeiro set para a Sérvia.

O segundo set foi de total equilíbrio. Bloqueio de Flávio igualou o placar em seis pontos. Brasil errou duas vezes e Perco consegui um ace para colocar vantagem de 11/8 para a Sérvia. O Brasil se desequilibrou e viu o placar chegar a 14/9.

Nervoso, o Brasil chegou a diminuir a desvantagem para três pontos, mas cometeu vários erros e virou Luburic liderar a Sérvia até o final do segundo set: 25/20.

O Brasil seguiu mal no terceiro set. Tudo dava certo para os sérvios, que acertaram dois saques na linha: 6/2. Judson fez dois pontos, Flávio bateu forte no meio de rede e Brasil encostou em 11/10.

Stefanovic e Peric recolocaram a Sérvia em vantagem: 14/11. Honorato fez dois pontos de ataque e um de saque: 18/15. Bernardinho colocou vários jogadores do banco, mas não teve sucesso: 25/22 Sérvia e 3 sets a 0.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vôlei

Mundial Masculino

Brasil

Sérvia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém

Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada

17.09.25 18h34

SÉRIE B

Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B

Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG

17.09.25 18h20

Probabilidade

UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem

Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém

17.09.25 11h58

Probabilidade

UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91%

Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha

17.09.25 11h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Cuello, do Atlético-MG, passará por cirurgia após sofrer grave lesão em jogo contra o Bolívar

17.09.25 23h58

NA ARGENTINA

Palmeiras faz 1º tempo primoroso e vence o River Plate na Libertadores

As equipes voltam a campo para o duelo final na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque.

17.09.25 23h48

QUE SITUAÇÃO!

Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa'

Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento

17.09.25 20h10

FUTEBOL

Jogadores do Remo serão julgados pelo TJD e podem ficar de fora de jogos decisivos do Parazão

Clube pode perder o Vacaria por até três jogos e o David Batista por até 12 jogos. O julgamento será na próxima terça-feira (26)

18.09.25 0h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda