FIVB divulga calendário do Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro Hannah Franco 28.10.25 21h21 Confira o calendário do Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém e como comprar ingressos. (Ascom Seel) A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou, nesta terça-feira (28/10), o calendário oficial da fase de grupos do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei 2025. Pela primeira vez, Belém receberá a competição, que acontecerá entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). O campeonato contará com oito equipes, sendo três representantes brasileiros: o Sada Cruzeiro, atual campeão mundial e sul-americano; o Praia Clube, vice-campeão sul-americano; e o Vôlei Renata Campinas, vice da Superliga e anfitrião do evento. A competição é organizada pela FIVB, em parceria com a empresa HM7 Entretenimento. O torneio contará com clubes de diferentes países, incluindo Brasil, Itália, Japão, Catar e Polônia. Os ingressos para a fase de grupos variam de R$ 65 a R$ 240, enquanto as semifinais e a final custam entre R$ 120 e R$ 1.000. As partidas serão transmitidas pelo SporTV 2 e pela VBTV. Grupo A: Vôlei Renata Campinas, Praia Clube Al Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia) Grupo B: Sada Cruzeiro, Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão) e Asswehly (Líbia) 📆 Calendário da fase de grupos – 16 a 18 de dezembro 16 de dezembro 10h: Cruzeiro x Osaka 13h: Perugia x Asswehly 17h: Al-Rayyan x Praia 20h30: Campinas x Zawiercie 17 de dezembro 10h: Cruzeiro x Asswehly 13h: Perugia x Osaka 17h: Al-Rayyan x Zawiercie 20h30: Campinas x Praia 18 de dezembro 10h: Cruzeiro x Perugia 13h: Asswehly x Osaka 17h: Praia x Zawiercie 20h30: Campinas x Al-Rayyan 🎟️ Como comprar ingressos e quais são os valores? Os ingressos estão disponíveis no site www.bancadoingresso.com.br. A venda está dividida em duas fases: 📌 Fase de Grupos (16, 17 e 18 de dezembro) – 4 jogos por dia Inteira: R$ 130,00 Meia Solidária: R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível Experiência na Quadra (Inteira): R$ 240,00 Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 120,00 + 2 kg de alimentos ⚠️ Na Fase de Grupos, o ingresso "Experiência na Quadra" não inclui open bar e open food. 📌 Semifinal e Final (20 e 21 de dezembro) – 2 jogos por dia Inteira: R$ 240,00 Meia Solidária: R$ 120,00 + 1 kg de alimento Experiência na Quadra (Inteira): R$ 1.000,00 (com open bar e open food) Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 500,00 + 2 kg de alimentos ⚠️ Open bar inclui água e sucos. Open food conta com salgados, mini-hambúrgueres e bolos. As gratuidades estarão disponíveis para retirada no dia 15 de dezembro, diretamente na bilheteria da arena. A entrega dos alimentos para quem optar pela meia solidária deve ser feita no acesso ao evento, no Mangueirinho. 