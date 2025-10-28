FIVB divulga calendário do Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou, nesta terça-feira (28/10), o calendário oficial da fase de grupos do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei 2025. Pela primeira vez, Belém receberá a competição, que acontecerá entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho).

O campeonato contará com oito equipes, sendo três representantes brasileiros: o Sada Cruzeiro, atual campeão mundial e sul-americano; o Praia Clube, vice-campeão sul-americano; e o Vôlei Renata Campinas, vice da Superliga e anfitrião do evento. A competição é organizada pela FIVB, em parceria com a empresa HM7 Entretenimento.

O torneio contará com clubes de diferentes países, incluindo Brasil, Itália, Japão, Catar e Polônia. Os ingressos para a fase de grupos variam de R$ 65 a R$ 240, enquanto as semifinais e a final custam entre R$ 120 e R$ 1.000. As partidas serão transmitidas pelo SporTV 2 e pela VBTV.

Grupo A: Vôlei Renata Campinas, Praia Clube Al Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia)

Grupo B: Sada Cruzeiro, Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão) e Asswehly (Líbia)

📆 Calendário da fase de grupos – 16 a 18 de dezembro

16 de dezembro

10h: Cruzeiro x Osaka

13h: Perugia x Asswehly

17h: Al-Rayyan x Praia

20h30: Campinas x Zawiercie

17 de dezembro

10h: Cruzeiro x Asswehly

13h: Perugia x Osaka

17h: Al-Rayyan x Zawiercie

20h30: Campinas x Praia

18 de dezembro

10h: Cruzeiro x Perugia

13h: Asswehly x Osaka

17h: Praia x Zawiercie

20h30: Campinas x Al-Rayyan

🎟️ Como comprar ingressos e quais são os valores?

Os ingressos estão disponíveis no site www.bancadoingresso.com.br. A venda está dividida em duas fases:

📌 Fase de Grupos (16, 17 e 18 de dezembro) – 4 jogos por dia

Inteira: R$ 130,00

R$ 130,00 Meia Solidária: R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível

R$ 65,00 + 1 kg de alimento não perecível Experiência na Quadra (Inteira): R$ 240,00

R$ 240,00 Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 120,00 + 2 kg de alimentos

⚠️ Na Fase de Grupos, o ingresso "Experiência na Quadra" não inclui open bar e open food.

📌 Semifinal e Final (20 e 21 de dezembro) – 2 jogos por dia

Inteira: R$ 240,00

R$ 240,00 Meia Solidária: R$ 120,00 + 1 kg de alimento

R$ 120,00 + 1 kg de alimento Experiência na Quadra (Inteira): R$ 1.000,00 (com open bar e open food)

R$ 1.000,00 (com open bar e open food) Experiência na Quadra (Meia Solidária): R$ 500,00 + 2 kg de alimentos

⚠️ Open bar inclui água e sucos. Open food conta com salgados, mini-hambúrgueres e bolos.

As gratuidades estarão disponíveis para retirada no dia 15 de dezembro, diretamente na bilheteria da arena. A entrega dos alimentos para quem optar pela meia solidária deve ser feita no acesso ao evento, no Mangueirinho.