FIVB confirma equipes que disputarão o Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro O Liberal 27.10.25 19h56 Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém: veja quais times vão disputar o torneio. (Ascom Seel) A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou, nesta segunda-feira (27/10), os clubes que participarão do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei 2025, que será realizado em Belém. O torneio está marcado para acontecer entre os dias 16 e 21 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Esta será a primeira vez que a capital paraense recebe a principal competição de clubes da modalidade no mundo. O campeonato contará com 10 equipes, sendo três representantes brasileiros: o Sada Cruzeiro, atual campeão mundial e sul-americano; o Praia Clube, vice-campeão sul-americano; e o Vôlei Renata Campinas, vice da Superliga e anfitrião do evento. A competição é organizada pela FIVB, em parceria com a empresa HM7 Entretenimento. VEJA MAIS Mundial de Clubes de Vôlei 2025: veja os craques famosos que estarão em Belém Capital paraense receberá principais clubes do vôlei mundial entre os dias 16 e 21 de dezembro, no Mangueirinho Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. Além dos brasileiros, o torneio terá times de destaque no cenário internacional: Warta Zawiercie (Polônia), Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão), Al Rayyan (Catar) e Asswehly (Líbia). O formato será o mesmo da edição anterior. As informações são do portal Olimpíada Todo Dia. O Perugia, atual campeão da Champions League, chega a Belém com um elenco estrelado que inclui Simone Giannelli (Itália), Yuki Ishikawa (Japão), Kamil Semeniuk (Polônia), Oleh Plotnytskyi (Ucrânia) e Agustín Loser (Argentina). O Zawiercie, vice-campeão europeu, também promete uma campanha forte, com nomes como Mateusz Bieniek, Jakub Popiwczak e o americano Aaron Russell. Representando a Ásia, o Osaka Bluteon (Japão) será um dos destaques, comandado pelo levantador francês Antoine Brizard e pelo cubano Miguel López, além dos japoneses Yuji Nishida e Akihiro Yamauchi, atletas da seleção nacional. Os ingressos já estão à venda, e a expectativa é de arena lotada durante os seis dias de disputas.