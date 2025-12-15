Com atuação segura, Apade bate o Araucária-PR por 3 a 0 pela Superliga B

A Apade Vôlei conquistou mais uma vitória na Superliga B 2025/26. Na noite deste sábado (13), a equipe paraense entrou em quadra no ginásio do Sesi e venceu o Araucária-PR por 3 sets a 0, em partida válida pela competição nacional.

O time da casa teve bom desempenho ao longo do confronto e fechou os dois primeiros sets com parciais de 25 a 19 e 25 a 12. O terceiro set foi mais equilibrado, com as equipes disputando ponto a ponto, mas a Apade manteve a regularidade e confirmou a vitória por 27 a 25, diante de pouco mais de 400 torcedores.

"A gente veio com a intenção de realmente impor o nosso jogo desde o início. E que bom que deu certo. Teve alguns altos e baixos que a gente está treinando pesado para consertar. Mas estamos melhorando. O ritmo do jogo está aparecendo e vamos melhor. Para cima, sempre", disse Murilo, um dos atletas da Apade.

Com o resultado, a Apade chegou aos seis pontos e ocupa a quinta colocação na tabela de classificação. Em três jogos disputados até o momento, a equipe soma duas vitórias e uma derrota. Na estreia, venceu o América-RN por 3 sets a 0, atuando em casa. Na segunda rodada, fora de seus domínios, foi superada pelo Mogi Vôlei pelo mesmo placar.

O próximo compromisso da equipe paraense será no domingo (21), às 19h30, contra o Praia Grande-SP, no ginásio Rodrigão, em Praia Grande, no litoral paulista.