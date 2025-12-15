Com atuação segura, Apade bate o Araucária-PR por 3 a 0 pela Superliga B Resultado mantém a equipe paraense entre as cinco primeiras da competição O Liberal 15.12.25 15h02 A vitória deixou o time entre os cinco primeiros na Superliga B. (Divulgação Apade) A Apade Vôlei conquistou mais uma vitória na Superliga B 2025/26. Na noite deste sábado (13), a equipe paraense entrou em quadra no ginásio do Sesi e venceu o Araucária-PR por 3 sets a 0, em partida válida pela competição nacional. O time da casa teve bom desempenho ao longo do confronto e fechou os dois primeiros sets com parciais de 25 a 19 e 25 a 12. O terceiro set foi mais equilibrado, com as equipes disputando ponto a ponto, mas a Apade manteve a regularidade e confirmou a vitória por 27 a 25, diante de pouco mais de 400 torcedores. "A gente veio com a intenção de realmente impor o nosso jogo desde o início. E que bom que deu certo. Teve alguns altos e baixos que a gente está treinando pesado para consertar. Mas estamos melhorando. O ritmo do jogo está aparecendo e vamos melhor. Para cima, sempre", disse Murilo, um dos atletas da Apade. VEJA MAIS Em casa, Apade derrota o América-RN na abertura da Superliga B 2025/2026 Equipe paraense deu início à campanha em busca do acesso à elite do voleibol brasileiro Apade intensifica preparação e terá jogos em Belém na Superliga B de vôlei Única equipe do Norte na competição, Apade quer o acesso à elite do vôlei nacional nesta temporada Apade lidera crescimento do vôlei paraense e se prepara para nova temporada na Superliga B Clube de Belém projeta evolução para a temporada 2025-2026 com foco na preparação física e mental dos atletas e metas mais ambiciosas na competição nacional Com o resultado, a Apade chegou aos seis pontos e ocupa a quinta colocação na tabela de classificação. Em três jogos disputados até o momento, a equipe soma duas vitórias e uma derrota. Na estreia, venceu o América-RN por 3 sets a 0, atuando em casa. Na segunda rodada, fora de seus domínios, foi superada pelo Mogi Vôlei pelo mesmo placar. O próximo compromisso da equipe paraense será no domingo (21), às 19h30, contra o Praia Grande-SP, no ginásio Rodrigão, em Praia Grande, no litoral paulista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave apade volei superliga b de vôlei jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP) 15.12.25 14h18 FUTEBOL Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase 15.12.25 10h10 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01