Apade intensifica preparação e terá jogos em Belém na Superliga B de vôlei Única equipe do Norte na competição, Apade quer o acesso à elite do vôlei nacional nesta temporada Fábio Will 28.10.25 17h18 Apade terá mais jogos em Belém neste ano (Yan Lima / Apade) O vôlei paraense vive um momento de ascensão. A Apade Vôlei, única representante da Região Norte na Superliga B 2025/26, acelera a preparação para mais uma temporada. Sob o comando do técnico Mingau, o grupo realiza treinos diários voltados ao aprimoramento técnico, tático e físico dos atletas. O foco é um só: buscar o acesso à Superliga A, sonho que se torna cada vez mais possível após o desempenho marcante na última edição. Campanha histórica inspira novos objetivos Na temporada anterior, a Apade fez história ao terminar a Superliga B na sexta colocação entre 14 equipes, alcançando a melhor campanha da história do voleibol paraense. O feito garantiu visibilidade nacional e motivou a equipe a buscar ainda mais em 2025/26. Além do reforço no elenco e da continuidade da comissão técnica, o clube aposta em um fator extra, que é o apoio da torcida. O número de partidas em Belém aumentará de seis para sete, com mandos divididos entre o Ginásio do Sesi Belém e a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Torcida e engajamento digital em alta O impacto da Apade vai além das quadras. Na temporada passada, o time alcançou média de 700 torcedores por jogo, ultrapassou 100 mil espectadores nas transmissões pelo YouTube e somou mais de 5 milhões de visualizações no Instagram. A equipe também se destacou pelas ações sociais, arrecadando mais de 1,4 tonelada de alimentos para famílias em vulnerabilidade. Esses resultados reforçam o papel do projeto como um exemplo de esporte, cidadania e inclusão no Norte do país.