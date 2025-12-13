Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Tenista é suspenso por 20 anos por esquema de manipulação no qual teria recebido US$ 44 mil

Folliot era um personagem central de uma rede de jogadores que operavam em nome de um sindicato de manipulação de resultados

Estadão Conteúdo

O francês Quentin Folliot, de 26 anos, foi suspenso pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) por 20 anos depois de ser considerado culpado por participação em esquema de manipulação de resultados. Segundo a entidade, que anunciou a punição na última quinta-feira, 11, ele também deverá pagar uma multa de US$ 170 mil (R$ 378 mil) e devolver mais de US$ 44 mil (R$ 238 mil).

De acordo com a investigação da ITIA, Folliot era um personagem central de uma rede de jogadores que operavam em nome de um sindicato de manipulação de resultados. O tenista negou 30 acusações relacionadas a 11 partidas de tênis entre 2022 e 2024, mas 27 foram mantidas após audiência.

Além disso, o francês, que alcançou o número 488 no ranking da ATP em 2022, cometeu 27 violações do Programa Anticorrupção do Tênis. Ele é o sexto jogador a ser condenado por esta investigação.

"As acusações incluíam o planejamento de resultados das partidas, recebimento de dinheiro para não dar os melhores esforços para fins de apostas, oferecer dinheiro a outros tenistas, fornecimento de informações privilegiadas, conspiração para corrupção, falha em cooperar com uma investigação da ITIA e destruição de provas", diz um trecho do comunicado da ITIA.

Durante o período de suspensão, Folliot está proibido de jogar, treinar ou participar de qualquer evento de tênis autorizado ou sancionado pelos membros da ITIA (ATP, ITF, WTA, federações nacionais de tênis, Wimbledon e USTA) ou qualquer associação nacional. Como ele foi suspenso provisoriamente em 17 de maio de 2023, a sanção é retroativa e segue até 16 de maio de 2044, quando o tenista terá 45 anos.

Depois do anúncio da suspensão, o tenista publicou uma foto icônica do jogador de futebol Mario Balotelli, ex-Manchester City, em que ele tirou a camisa na comemoração de um gol e exibiu uma camiseta por baixo com os dizeres "Por que sempre eu?", em resposta às críticas que recebia.

Folliot, que já foi considerado uma promessa do tênis francês, jogou profissionalmente pela última vez em março de 2024, na Bahia, quando foi derrotado na primeira rodada do M25 de Feira de Santana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

ATP

Quentin Folliot

manipulação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG

Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental

13.12.25 16h00

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h33

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda