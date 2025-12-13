Tenista é suspenso por 20 anos por esquema de manipulação no qual teria recebido US$ 44 mil Folliot era um personagem central de uma rede de jogadores que operavam em nome de um sindicato de manipulação de resultados Estadão Conteúdo 13.12.25 11h48 O francês Quentin Folliot, de 26 anos, foi suspenso pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) por 20 anos depois de ser considerado culpado por participação em esquema de manipulação de resultados. Segundo a entidade, que anunciou a punição na última quinta-feira, 11, ele também deverá pagar uma multa de US$ 170 mil (R$ 378 mil) e devolver mais de US$ 44 mil (R$ 238 mil). De acordo com a investigação da ITIA, Folliot era um personagem central de uma rede de jogadores que operavam em nome de um sindicato de manipulação de resultados. O tenista negou 30 acusações relacionadas a 11 partidas de tênis entre 2022 e 2024, mas 27 foram mantidas após audiência. Além disso, o francês, que alcançou o número 488 no ranking da ATP em 2022, cometeu 27 violações do Programa Anticorrupção do Tênis. Ele é o sexto jogador a ser condenado por esta investigação. "As acusações incluíam o planejamento de resultados das partidas, recebimento de dinheiro para não dar os melhores esforços para fins de apostas, oferecer dinheiro a outros tenistas, fornecimento de informações privilegiadas, conspiração para corrupção, falha em cooperar com uma investigação da ITIA e destruição de provas", diz um trecho do comunicado da ITIA. Durante o período de suspensão, Folliot está proibido de jogar, treinar ou participar de qualquer evento de tênis autorizado ou sancionado pelos membros da ITIA (ATP, ITF, WTA, federações nacionais de tênis, Wimbledon e USTA) ou qualquer associação nacional. Como ele foi suspenso provisoriamente em 17 de maio de 2023, a sanção é retroativa e segue até 16 de maio de 2044, quando o tenista terá 45 anos. Depois do anúncio da suspensão, o tenista publicou uma foto icônica do jogador de futebol Mario Balotelli, ex-Manchester City, em que ele tirou a camisa na comemoração de um gol e exibiu uma camiseta por baixo com os dizeres "Por que sempre eu?", em resposta às críticas que recebia. Folliot, que já foi considerado uma promessa do tênis francês, jogou profissionalmente pela última vez em março de 2024, na Bahia, quando foi derrotado na primeira rodada do M25 de Feira de Santana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP Quentin Folliot manipulação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26