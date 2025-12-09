Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

Egito rejeita atividades LGBTQ+ em jogo da Copa do Mundo 2026

Associação Egípcia de Futebol enviou carta à Fifa e cita valores culturais contra iniciativa "Pride Match" em Seattle

O Liberal
fonte

Orgulho e Legado: Seleção Egípcia na Copa Árabe da FIFA (Reprodução/ Redes Sociais)

A Associação Egípcia de Futebol (EFA) enviou uma carta oficial à Fifa nesta terça-feira (9/12), manifestando sua rejeição a quaisquer atividades de apoio à comunidade LGBTQ+ durante a partida entre as seleções do Egito e do Irã. O confronto, válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, está agendado para 26 de junho de 2026, em Seattle, nos Estados Unidos.

Na comunicação ao secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, a EFA invoca o Artigo 4 dos estatutos da entidade, que prevê neutralidade em questões políticas e sociais durante competições. Além disso, a federação egípcia fundamenta sua posição nos regulamentos disciplinares e de eventos da Fifa, os quais proíbem manifestações que possam gerar tensão, mal-entendidos ou conflitos entre torcedores.

Partida de Copa do Mundo Designada como "Pride Match"

A controvérsia surgiu após o comitê organizador local em Seattle ter designado o jogo como “Pride Match”, devido à sua coincidência com o “Pride Weekend” da cidade. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão e a visibilidade da comunidade LGBTQ+ no contexto da Copa do Mundo.

No entanto, a designação não agradou tanto à EFA quanto à Iranian Football Federation (FFIRI), que também formalizou um protesto idêntico. A federação iraniana classificou a decisão como “irracional” por favorecer um “grupo específico”.

Legislação sobre Homossexualidade no Irã e no Egito

É relevante destacar que, no Irã, as relações homossexuais são criminalizadas e podem resultar em penas severas, incluindo a pena de morte, conforme as leis baseadas na sharia. No Egito, embora não exista uma lei expressa criminalizando a homossexualidade, leis vagas contra a “depravação” são frequentemente utilizadas para referir-se à comunidade LGBTQ+.

Detalhes da Rejeição da Federação Egípcia de Futebol

A carta da Associação Egípcia de Futebol à Fifa reiterou a rejeição categórica a qualquer atividade de apoio à homossexualidade na partida. A federação destacou que as informações sobre o plano do comitê organizador local para tais atividades contradizem diretamente os valores culturais, religiosos e sociais da região, especialmente em sociedades árabes e islâmicas.

A EFA enfatizou a necessidade de evitar a inclusão de atividades que possam provocar sensibilidades culturais e religiosas entre os torcedores presentes de ambos os países, Egito e Irã, buscando manter um ambiente de unidade e paz, além de respeitoso e acolhedor para todos.

A fundamentação da EFA baseou-se em diversos princípios e regulamentos da Fifa, conforme detalhado na carta oficial:

  • O Artigo 4 dos estatutos da Fifa, que estabelece a neutralidade em assuntos políticos e sociais e a garantia de que o futebol não seja usado como plataforma para promover questões sensíveis ou controversas.
  • O código disciplinar e os regulamentos de eventos da Fifa, que afirmam explicitamente que as competições da entidade devem permanecer livres de quaisquer manifestações que incitem tensão, mal-entendidos ou conflitos entre torcedores de diferentes origens.
  • O princípio da Fifa de respeito às culturas, que incentiva todas as partes a organizarem eventos de forma a respeitar as crenças e identidades das comunidades participantes.

Diante desses argumentos, a EFA exigiu formalmente que a Fifa não realize nenhuma atividade, evento ou apresentação relacionada ao apoio à homossexualidade dentro do estádio no dia do jogo, buscando garantir que a partida seja realizada em um ambiente de respeito e com foco exclusivo no aspecto esportivo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
O Liberal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda