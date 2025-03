Pela 1ª vez na elite do Parazão, Capitão Poço busca classificação histórica diante do Paysandu

O Capitão Poço vai encarar o Paysandu nas quartas de final do Parazão na próxima sexta-feira (28), no Mangueirão. O duelo, além de ser decisivo, marca mais um capítulo na curta história do CAP. Ao lado do Caeté, o time do interior do Pará é um dos mais "novos" na elite do Campeonato Paraense e busca uma classificação histórica diante do Papão.

Fundado em 2018, o Capitão Poço disputou a Série B1 do Parazão por quatro temporadas até conquistar o acesso. Em 2024, a equipe foi vice-campeã, tendo perdido na final para o Independente-PA. Com isso, o CAP conquistou a vaga e, nesta temporada, debutou na elite do Parazão.

No ano de sua estreia, o time se tornou o segundo estreante a avançar de fase no atual formato do Parazão. O primeiro foi o Caeté, em 2022.

Mesmo sem grandes destaques, o time conseguiu fazer uma campanha estável durante a primeira fase do campeonato. Ao todo, foram duas vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Com isso, a equipe avançou para o mata-mata na sétima colocação, com 11 pontos — a mesma pontuação de clubes experientes como Tuna Luso e Águia de Marabá.

A única derrota do CAP foi justamente contra o Bicola, na primeira rodada do Parazão. Na ocasião, o Papão aplicou uma goleada de 4 a 1 sobre os Laranjas Mecânicas.

Com isso, na próxima sexta-feira (28), o time comandado pelo técnico Rogerinho Gameleira tenta fazer história diante do Bicola. A tarefa não será fácil, já que a equipe bicolor é a atual campeã e a favorita para levantar a taça deste ano.

No entanto, vale destacar que, durante a primeira fase, na terceira rodada, o Paysandu perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pelo Santa Rosa, que, na época, estava na zona de rebaixamento.

Em campo, no Mangueirão, o Capitão enfrentará um Paysandu com grandes nomes no elenco, como Rossi e o artilheiro Nicolas.

A partida entre Paysandu e Capitão Poço ocorre na próxima sexta-feira (28), no Mangueirão, às 21h. O duelo marca a abertura das quartas de final do Parazão após mais de duas semanas de paralisação e definirá o primeiro semifinalista. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.