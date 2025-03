Parazão: jogo entre Paysandu e Capitão Poço sofre mudança no horário; confira

A partida entre Paysandu e Capitão Poço, marcada para a próxima sexta-feira (28), abre as quartas de final do Campeonato Paraense. O duelo, que definirá o primeiro classificado para a semifinal, teve uma mudança no horário do jogo.

Inicialmente, o confronto estava agendado para às 20h, no Mangueirão. No entanto, a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou uma atualização e informou que a partida foi adiada para as 21h. O motivo da mudança, segundo o documento, foi um ajuste na "grade de transmissão da detentora dos direitos".

No primeiro encontro entre os times na temporada, o Papão goleou o CAP por 4 a 1, ainda na primeira rodada do campeonato.

O jogo vai definir o primeiro classificado para a semifinal do Parazão, que retornou após mais de duas semanas de paralisação. Vale destacar que, nesta edição do campeonato, não há jogo de ida e volta. Com isso, se a partida terminar empatada, a decisão será nos pênaltis.

O Paysandu fez a segunda melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paraense e terminou empatado com o Remo e o Bragantino, com 17 pontos. Já o CAP se classificou na sétima colocação e quase foi rebaixado devido ao imbróglio judicial envolvendo a inscrição irregular de jogadores.

O Capitão Poço foi uma das equipes afetadas pela decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). A equipe foi punida com a perda de 18 pontos. Contudo, após o caso ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a condenação foi revista e a punição convertida em multa.

Ingressos

Na última segunda-feira (24), o Bicola reiniciou a venda de ingressos para o duelo com uma promoção. No primeiro lote, a entrada para a arquibancada custa R$ 40, já a partir do segundo será no valor de R$ 50. Para o setor de cadeira, o bilhete custa R$ 100 inicialmente e depois será R$ 120. O torcedor pode adquirir os ingressos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube.

Agenda

A partida entre Paysandu e Capitão Poço ocorre na próxima sexta-feira (28), às 21h, no estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura e transmissão lance a lance em OLiberal.com.