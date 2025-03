Novo volante do Paysandu cita proposta do Remo: 'É normal'

O Paysandu apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (27), no estádio da Curuzu, o meio-campista André Lima como seu mais novo reforço para a sequência da temporada. O jogador de 24 anos, que atua como volante, é a última contratação desta janela e estará à disposição do técnico Luizinho Lopes para as disputas da fase final do Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série C do Brasileirão. O jogador garante já estar disponível para jogar nesta sexta-feira (27).

André Lima começou a carreira no Guarulhos e teve passagens por clubes como Santa Cruz, Atlético-GO, Operário-PR, Mirassol e Ferroviária, antes de firmar contrato definitivo com o Confiança, time em que era, inclusive, capitão. Agora, o volante chega ao Papão e já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, podendo estrear nas quartas de final do Parazão contra o Capitão Poço, no Mangueirão.

Durante a apresentação, André Lima destacou a felicidade em vestir a mesma camisa de um ídolo bicolor. A camisa escolhida pelo jogador é a 8, históricamente marcada por Sandro Goiano. André Lima reconheceu a responsabilidade e espera honrar o legado do ex-volante. Se fizer metade do que Sandro fez, já está de bom tamanho.

“Camisa pesada. Sandro Goiano é um jogador conhecido por todos, não só com a camisa do Paysandu, mas também do Grêmio e outras equipes que defendeu. Quando cheguei aqui, perguntaram se eu queria mesmo usar, e eu fiquei muito feliz. É uma honra vestir essa camisa. Espero que eu caia nas graças da torcida assim como ele caiu. Se eu fizer metade do que ele fez pelo clube, vou ficar muito feliz”, disse.

Outras Propostas

O meio-campista também revelou que recebeu outras propostas, inclusive do rival Remo, mas optou pelo Paysandu devido à rápida e objetiva abordagem do clube. “É normal, eu estava vindo de um ano e meio em nível alto, sendo capitão com 24 anos, chama atenção. Recebi propostas de equipes de Série B, de Série A também. Quando chegou a do Paysandu, eles foram muito rápidos em falar que me queriam, que contavam comigo, que tínhamos jogos importantes. Foi o contrato mais rápido que fechei na vida”, contou.

Sobre suas características em campo, André Lima destacou a qualidade no passe e a boa leitura de jogo. “Comecei minha carreira como meia, camisa 10, e depois virei primeiro volante. Tenho um passe muito bom, boa leitura de jogo e isso me ajuda muito em relação a espaço e bola. Depois virei um 8, pisando na área e tendo liberdade. Não sou de muita marcação, claro que ajudo e recomponho bem, mas sou um cara que gosta de estar com a bola no pé. Espero contribuir da melhor forma para a equipe”, afirmou.