Após poucas oportunidades, cria do Paysandu é emprestado ao Fortaleza

O zagueiro Iarley, cria do Paysandu, foi emprestado ao Fortaleza e vai defender o tricolor nesta temporada. Após duas temporadas na equipe profissional do Papão, o atleta não teve muitas oportunidades e atuou em apenas cinco partidas oficiais.

Segundo o site Transfermarkt, o contrato do jogador com o Leão do Pici vai até o dia 31 de janeiro de 2026. O tricolor poderá solicitar a aquisição definitiva de Iarley ao final do contrato, já que há uma cláusula de compra na negociação entre os clubes.

O nome do defensor, de 19 anos, já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o atleta já pode atuar nos jogos do sub-23 do Fortaleza, que disputa o Brasileirão de Aspirantes e até mesmo no time profissional, caso necessário, assim como era no Papão.

Iarley integrou o elenco profissional do Paysandu desde 2023, mas teve poucas oportunidades nas duas últimas temporadas. Em 2025, o jogador não foi utilizado como titular e atuou em apenas três ocasiões: na vitória do Papão contra o Águia de Marabá por 4 a 2, na segunda rodada do Campeonato Paraense; nos empates contra o Porto Velho, na Copa Verde, e contra o Bragantino, também no Parazão, ambos por 0 a 0.

Nas redes sociais, a transferência foi discutida por torcedores do Paysandu, que criticaram a saída do atleta. Os internautas bicolores argumentaram que o clube precisa valorizar mais os jogadores das categorias de base.

“Mano, não é isso que todos cobram do Paysandu: valorizar a base para vender? Todos, absolutamente todos os clubes fazem isso”, escreveu um torcedor.

“Daria para ter aproveitado ele na zaga. Por que não o colocam para jogar, já que estamos com carência na posição? Quando entrou, mostrou personalidade e raça”, disse outro.

“Jovens promessas saindo e não sendo aproveitadas. Como fazer renda com a categoria de base se não a aproveitam?”, questionou um terceiro.