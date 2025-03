Com promoção para mulheres, Paysandu vende ingressos para jogo contra o Águia de Marabá no Parazão

O Paysandu vai enfrentar o Águia de Marabá pelo quarto ano consecutivo na semifinal do Campeonato Paraense. O jogo está marcado para a próxima terça-feira (1º), no Mangueirão, e a equipe bicolor já iniciou a venda de ingressos. Após liberar o acesso para as mulheres nos últimos duelos, para a semifinal do Parazão, o Bicola anunciou bilhetes promocionais para o público feminino.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, os ingressos para as mulheres serão vendidos com preço de meia-entrada, desde que sejam para a arquibancada. Com isso, o valor será de R$ 20. Além disso, o Bicola disponibilizou um lote promocional para o público geral, que será de R$ 40 para o setor. No preço normal, a entrada custa R$ 50.

Já para o setor de cadeiras, no lote promocional, o valor é de R$ 100, enquanto no preço normal, o bilhete custará R$ 120. A torcida bicolor pode adquirir os ingressos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Cenário

Esta é a quarta semifinal consecutiva entre os dois times. O Paysandu tem uma vantagem sobre o Águia: nas últimas edições, o Bicola avançou duas vezes, enquanto o Azulão eliminou o Papão uma vez, em 2022, quando se consagrou campeão.

Atual campeão e favorito para levantar a taça, o time bicolor fez a segunda melhor campanha da primeira fase e passou pelo Capitão Poço nas quartas de final. Já a equipe de Marabá foi a sexta colocada na tabela e superou o Bragantino para chegar à semifinal.

Torcida bicolor

Ao longo de todo o mês de março, o Paysandu promoveu uma ação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, liberando ingressos gratuitos para as mulheres, o que impactou no público nos últimos jogos do time. Segundo o clube bicolor, foram mais de 70 mil torcedores presentes nos dois últimos duelos da equipe.

Agenda

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam na terça-feira (1º), às 20h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.