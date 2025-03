Contratado com pompa para 2025, Rossi se destaca no Paysandu dentro e fora das quatro linhas

O Paysandu tem colhido os frutos de sua mais recente contratação, o atacante paraense Rossi, que vem se destacando como a principal aquisição do ano para o clube. Natural de Prainha, na região do Baixo Amazonas, o "Búfalo" de 31 anos, nunca escondeu sua admiração pelo clube e, em 2025, concretizou um velho sonho ao vestir a camisa azul-celeste, para a alegria da Fiel Bicolor, que já o tem como um dos destaques do time.

Desde sua chegada, Rossi tem demonstrado um desempenho notável. Em 14 partidas disputadas, o atacante já balançou as redes sete vezes e forneceu quatro assistências. Quatro dos sete gols são na Copa Verde, onde ele é o artilheiro isolado. Os números refletem a importância que ele tem para o ataque bicolor. Além das estatísticas expressivas dentro de campo, Rossi também tem se destacado pela liderança exercida fora das quatro linhas, inclusive em áreas que não possuem relação com seu contrato profissional.

Recentemente, por exemplo, o jogador foi visto fiscalizando a execução de obras no Centro de Treinamento do clube, o qual o próprio atleta ajudou a promover, fazendo campanha junto aos torcedores para doações, garantindo que a obra não parasse. Antes, quando atuava por outros clubes, incluindo o Vasco da Gama, Rossi frequentemente compartilhava fotos com a camisa do clube, admitindo sua paixão, embora não tivesse sequer jogado no futebol paraense antes disso.

A contratação do atleta, inclusive, teve grande atenção do presidente Roger Aguilera, com direito a apresentação em uma churrascaria no centro de Belém e muita badalação da imprensa. A estreia de Rossi ocorreu no dia 19 de janeiro, contra o Capitão Poço, no Mangueirão. Na ocasião, o presidente bicolor enfatizou a importância da presença de Rossi naquele elenco: "É um atleta com currículo vitorioso, defendeu grandes equipes do país e já chega identificado com o clube pelo fato de ser da terra e declarado torcedor bicolor."

Para quem queria ver o jogador em ação após duas semanas de paralisação do estadual, Rossi não decepcionou e marcou um dos gols na vitória por 2 a 0, que levou o time à semifinal do Parazão, com grande atuação do camisa 77. Com um calendário cheio, incluindo o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série B, Rossi reafirma seu compromisso com o clube: "Vou me empenhar ao máximo para honrar essas cores e o número que visto nas costas. Estou preparado para deixar um grande legado", encerrou.