Rossi sugere campanha de doação para reforma do CT do Paysandu: 'Torcida vai abraçar'

Paysandu e São Raimundo se enfrentam nesta quarta-feira (19), no Mangueirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Após o empate em 2 a 2 no primeiro duelo, em Roraima, o Papão precisa de uma vitória para garantir a vaga na decisão, onde o vencedor encara Brasiliense ou Goiás.

Além da expectativa pelo confronto, um tema importante veio à tona durante a coletiva do atacante Rossi: as condições do Centro de Treinamento do Paysandu. Apesar do time utilizar o campo para treinos, o atacante paraense confirmou a necessidade de melhorias e sugeriu a criação de uma campanha de doação para melhorar a estrutura do CT. Para Rossi, a torcida abraça a causa.

"A gente sabe da dificuldade do nosso clube em relação à melhoria do nosso CT, mas a gente vem galgando pra melhorar. Quem sabe nosso marketing fazendo uma campanha, acredito que nossa torcida vai apoiar, ela ama o clube, quer ver o clube brigando por título, acesso. Acredito que se a gente fizer a campanha, acho que a diretoria está programando algo, de doação, ajudando com material. Se a diretoria fizer isso, torcida vai abraçar e sem dúvida quem ganha é o clube", disse.

Com a expectativa de mais de 30 mil torcedores no Mangueirão, Rossi também destacou a importância do apoio da Fiel Bicolor em um jogo tão decisivo.

"Sem dúvida, jogar com estádio lotado é sempre mais gratificante, mais gostoso, ainda mais falando de um jogo decisivo, de mata-mata. A gente conta com apoio do nosso torcedor pra inflamar o jogo e nos apoiar do começo ao fim, pra fazermos um grande jogo e carimbar nossa vaga na final", disse Rossi.

Sobre o adversário, Rossi alertou para a qualidade do São Raimundo e garantiu que o time está preparado. "É um time muito traiçoeiro, os últimos resultados falam por si. Mas a gente está preparado, o mental está muito forte pra esse jogo, a gente está evoluindo taticamente, fisicamente. Ficou de aprendizado essa bobeada no segundo tempo lá, ficou um gostinho amargo sem dúvida, mas a gente vai preparado pra fazer um grande jogo intenso e concentrado."

O atacante também falou sobre a evolução do elenco e as expectativas de reforços para a Série B. "Nosso time tem melhorado muito com o Luizinho. Acredito que faltam algumas peças, essas peças estão chegando. A Série B é uma competição difícil e longa, então precisa de elenco forte, e as peças que estão chegando só vão agregar", disse.

A bola rola para Paysandu e São Raimundo às 20h, no Mangueirão. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. A Fiel promete fazer a sua parte, e o Papão quer carimbar a vaga rumo à final da Copa Verde.