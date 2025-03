Paysandu confirma mais de 20 mil torcedores para jogo contra o São Raimundo-RR na Copa Verde

O Paysandu divulgou a parcial de ingressos vendidos e distribuídos para o jogo de volta da semifinal da Copa Verde contra o São Raimundo-RR. Segundo o clube bicolor, mais de 20 mil torcedores bicolores estão garantidos no duelo, que ocorre no estádio Mangueirão, nesta quarta-feira (19).

A partida vale a vaga na final do torneio regional. No primeiro duelo, em Boa Vista, o Paysandu cedeu um empate para o Mundão após abrir 2 a 0. O jogo terminou 2 a 2 e a decisão será no Mangueirão. Com isso, o Bicola espera uma grande festa e a torcida bicolor em peso para apoiar o time na disputa.

Para o duelo, o Paysandu fez uma promoção especial do Dia Internacional da Mulhere e distribuiu ingressos gratuitos para as torcedoras do clube. A ação seria para as quartas de final do Parazão, mas como o campeonato foi paralisado, o Papão transferiu a iniciativa para a Copa Verde.

Além disso, o clube também disponibilizou a venda de ingressos para a partida. Para a arquibancada lado B, setor onde a fiel bicolor fica, está no valor de R$ 50. Já para a cadeira, a entrada custa R$ 100 no lote promocional, que segundo o time está nas últimas unidades.

Os torcedores podem adquirir os bilhetes por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Cenário

Após o empate no jogo de ida, tanto o Paysandu quanto o São Raimundo precisam de uma vitória simples para avançarem para a final da Copa Verde. O Mundão busca a disputa pelo título inédito, enquanto o Bicola quer a nona decisão. O Papão é o maior campeão do torneio, com quatro títulos, e é o favorito para conquistar o penta.

A partida ocorre nesta quarta-feira (19), a partir das 20h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura e transmissão completa em OLiberal.com e narração na rádio Liberal+.