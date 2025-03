Às vésperas de decisão na Copa Verde, adversário do Paysandu perde invencibilidade

O São Raimundo-RR caiu diante do Baré-RR, em jogo válido pelo Campeonato Roraimense, e perdeu sua invencibilidade na temporada. O Mundão foi derrotado por 2 a 0, no último sábado (15), às vésperas do jogo de volta da semifinal da Copa Verde, contra o Paysandu.

O time roraimense não perdia há nove jogos, disputados em três competições: Estadual, Copa do Brasil e Copa Verde. Agora, o São Raimundo-RR soma 10 jogos na temporada, sendo cinco vitórias, quatro empates e uma derrota.

Mesmo com o resultado negativo, o Pássaro Azul segue no G4 do Roraimense e briga por uma vaga na semifinal.

Na Copa Verde, o São Raimundo eliminou equipes favoritas. O Remo foi a primeira vítima, ainda nas oitavas de final. Os times empataram no tempo normal, contudo, na disputa de pênaltis, o Mundão foi superior e ficou com a vaga. Já nas quartas, o clube superou o Amazonas-AM por 2 a 0 na partida de ida e ficou no 0 a 0 na volta para garantir a classificação.

Agora, contra o Paysandu, a equipe vai tentar uma classificação inédita para a final. No primeiro jogo, em Boa Vista, as equipes terminaram empatadas por 2 a 2. O Papão saiu na frente com Marlon e Nicolas. Contudo, Railson e Raí empataram para o São Raimundo. Com isso, a decisão será em Belém, no estádio Mangueirão, na próxima quarta-feira (19).

Esta é a 10ª participação do Mundão na Copa Verde. Até então, a melhor campanha de um clube roraimense havia sido em 2023, quando o time chegou às quartas de final e foi eliminado pelo Leão Azul. Do outro lado, o Paysandu é o maior campeão do torneio, com quatro títulos.