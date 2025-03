Contra o Paysandu, São Raimundo-RR busca classificação histórica na Copa Verde

O Paysandu está em Boa Vista, Roraima, para encarar o São Raimundo-RR no jogo de ida da semifinal da Copa Verde. O confronto ocorre nesta quarta-feira (12), no estádio Canarinho. Para o Papão, o duelo vale a vaga na sua nona final do torneio regional, enquanto para o Mundão vale uma classificação histórica.

O time de Roraima está, pela primeira vez, em uma semifinal da Copa Verde. A equipe alviceleste vem fazendo uma campanha surpreendente na competição e eliminou clubes favoritos como Remo e Amazonas, podendo surpreender o Paysandu.

Esta é a 10ª participação do Mundão na Copa Verde. Até então, a melhor campanha de um clube roraimense havia sido em 2023, quando o time chegou às quartas de final e foi eliminado pelo Leão Azul.

O São Raimundo entrou na competição na primeira fase e venceu o Trem-AP, com o placar de 4 a 1, fora de casa. Já nas oitavas de final, o Pássaro Azul enfrentou o Remo no Baenão, arrancou um empate e, na decisão por pênaltis, eliminou o clube paraense.

A vítima seguinte do time alviceleste foi o Amazonas-AM, outra equipe da Série B do futebol brasileiro. O São Raimundo venceu a Onça-Pintada por 2 a 0 na partida de ida e, na volta, em Manaus, segurou um empate por 0 a 0, garantindo a classificação para a semifinal inédita.

Agora, a equipe de Chiquinho Viana tenta fazer história diante do Paysandu, maior campeão da Copa Verde, com quatro títulos. Apesar da tarefa difícil, os alvicelestes estão confiantes de que podem derrubar o atual campeão. O time está invicto na temporada, com quatro vitórias e quatro empates.

Atualmente, na Série D do futebol brasileiro, o Pássaro Azul disputa o torneio regional e o Campeonato Roraimense, onde ocupa a quarta colocação, com dois jogos a menos. O clube também disputou a Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo Grêmio após disputa de pênaltis.

O jogo entre São Raimundo e Paysandu ocorre nesta quarta-feira (12), às 20h30, no estádio Canarinho, em Boa Vista. A partida terá cobertura e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.