'Nos sentimos preparados para vencer lá', diz Marlon Douglas sobre semifinal contra São Raimundo

Prestes a completar 100 partidas com a camisa do Paysandu, o meia-atacante Marlon Douglas vive um momento especial na equipe. O jogador, que retornou ao clube em janeiro após passagens por Portugal e pelo Guarani-SP, quer se firmar novamente como uma peça importante do time bicolor e deve atingir a marca centenária no jogo de ida da semifinal da Copa Verde contra o São Raimundo-RR, na próxima quarta-feira (12), no estádio Canarinho, em Boa Vista, às 20h30.

Para Marlon, a partida promete ser desafiadora. O São Raimundo mostrou força eliminando dois adversários que estão na Série B do Brasileirão – Remo e Amazonas –, mas ele confia no trabalho que vem sendo feito pelo elenco e espera vencer fora de casa.

“A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A Copa Verde é muito importante, vai ser um jogo complicado na casa do adversário, que tirou nosso rival, tirou o Amazonas. A gente sabe que vai ser difícil, mas vamos pra lá muito focados e preparados, fizemos muitos treinos bons e nos sentimos preparados para vencer lá”, afirmou o jogador.

O meia-atacante afirmou ainda que o time está em franca evolução nos últimos jogos e que sabe da importância do momento decisivo da temporada. A concorrência no ataque é alta, mas ele acredita ela faz todos evoluírem.

“A gente vem num crescimento muito bom, estamos numa quartas de final de Paraense, uma semi de Copa Verde, nada melhor que crescer nesses momentos. Espero que possamos concretizar esse crescimento vencendo jogos e sendo campeão”, ressaltou.

Com 26 gols em 99 jogos pelo Papão, Marlon relembrou sua trajetória no clube, desde sua primeira passagem entre 2020 e 2022, até o retorno este ano. “Passa um filme na cabeça, cheguei como um desconhecido e, graças a Deus, no primeiro jogo fui titular e no primeiro toque pude fazer o gol. Ali eu senti que ia ser um clube especial pra mim. As coisas deram certo na primeira passagem e agora espero fazer bem melhor”, disse.

Sobre seu posicionamento favorito em campo, ele preferiu se classificar como um jogador versátil. Onde Luizinho quiser, ele joga. “Me sinto preparado pra fazer várias funções, dependendo do estilo do treinador, da formação que ele joga. Luizinho gosta de jogar com extremo bem aberto, me sinto preparado”.