Centroavante Jorge Benítez pode estrear pelo Paysandu em jogo decisivo da Copa Verde

O novo reforço do Paysandu, Jorge Benítez, está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde 27 de fevereiro e vive a expectativa de estrear pelo time bicolor. O centroavante paraguaio chegou ao clube paraense na reta final da primeira fase do Parazão, mas devido à suspensão do campeonato, ainda não teve a oportunidade de entrar em campo. No entanto, o atleta pode fazer sua estreia na quarta-feira (12), contra o São Raimundo–RO, no jogo de ida da semifinal da Copa Verde 2025.

O jogador, revelado pelo Guaraní do Paraguai, chegou ao Paysandu como uma promessa de gols no ataque bicolor na ausência do artilheiro Nicolas, que é titular absoluto do Papão. Apesar de ambos disputarem a mesma posição, Benítez evitou polêmicas sobre uma disputa direta e enfatizou que a competição deve ser com os adversários, não dentro do elenco.

"Venho para somar com o grupo, não para competir com meus companheiros. A competição é com os rivais, e foi para isso que o Paysandu me contratou. Entre nós, a competição deve ser saudável, e devemos nos preparar para jogar quando for escolhido pelo treinador", declarou Benítez durante apresentação.

Em 2024 Benítez defendeu o Sportivo Luqueño, participando de 34 jogos e marcando nove gols. Além dos times paraguaios, o atacante teve passagens por Olympiacos (Grécia), Cruz Azul e Monterrey (México), Cerro Porteño (Paraguai), Platense e Colón (Argentina), La Serena (Chile) e Veraguas (Panamá). O atleta também representou a Seleção Paraguaia, tendo sido convocado para a Copa América de 2016, onde disputou três partidas, e acumulou um total de 12 jogos com a camisa paraguaia.

Características de Jogo

Jorge Benítez se define como um "delantero central", um termo comum em seu país para descrever um jogador que marca muitos gols. Segundo o atacante, a principal função em campo é marcar gols, mas ele também destaca a importância de contribuir fisicamente e coletivamente para o sucesso da equipe.

"Gosto de estar em contato com a bola, que ela sempre passe pelo meu pé e trato de fazer gol, que é do que eu vivo, e também ajudar física e coletivamente a equipe. Sou mais centroavante, mas alguns treinadores me colocaram para jogar por fora. Não há problema, já joguei nessa posição", comentou.

O atleta se junta aos sete estrangeiros já presentes no time – Delvalle e Martínez (Paraguai), Borasi e Novillo (Argentina), Cavalleri (Chile), Espinoza (Equador) e Quintana (Uruguai).

Detalhes da partida

Com o Parazão paralisado, o Paysandu focou todas as energias no duelo contra o Mundão e manteve os treinamentos durante o final de semana. Na semifinal, o duelo será de ida e volta, com o Papão tendo a vantagem de decidir em casa. O primeiro jogo da semifinal ocorre nesta quarta-feira (12), às 20h30, no estádio Canarinho. Após a partida, o time retorna para Belém e deve desembarcar na capital paraense por volta das 12h de quinta-feira (13).