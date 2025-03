Principal contratação do Remo na temporada pode ficar de fora da partida contra o Criciúma

O Remo terá pela frente o Criciúma-SC, nesta terça-feira (11), às 10h30, no Mangueirão, em Belém, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida vale nada mais nada menos que R$1.5 milhão ao classificado e a equipe paraense conta com uma dúvida para o jogo. O atacante Felipe Vizeu, uma das principais contratações do Leão Azul para a temporada, pode não jogar o confronto diante do seu ex-clube. A informação foi confirmada por uma fonte interna da equipe azulina.

A famosa “Lei do ex” pode não ocorrer com o atacante Felipe Vizeu. O jogador de 27 anos é dúvida para a partida diante do Criciúma. Ele vem tratando no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) de uma contratura lombar e pode ficar de fora do jogo decisivo, já que a partida é única e quem vencer avança de fase na Copa do Brasil 2025.

Felipe Vizeu foi uma das contratações mais badaladas do Remo para essa temporada. O jogador que defendeu o Criciúma nos dois últimos anos. Na atual temporada vestindo a Camisa 33 do Leão Azul, Vizeu realizou nove partidas, com dois gols marcados, além de ter dado duas assistências.

Vizeu vem sendo titular absoluto no clube azulino nos últimos jogos. O jogador iniciou as últimas cinco partidas como titular, porém, contra o GAS-RO, na Copa do Brasil, saiu logo no início contundido e desde então vem realizando tratamento no clube. As lesões acompanham Vizeu ao longo de sua carreira e nos últimos anos foram três, que tiraram o atleta de compromissos importantes.

De acordo com o site Transfermarkt, lesões na coxa, panturrilha e lombar, atrapalharam Vizeu na última temporada. O jogador informou em entrevista ao site GE Santa Catarina, no ano passado, que possui um problema sério na lombar, além de hérnia de disco e que precisa de um tratamento constante para que tenha condições de jogar.

Contra o Criciúma, caso Felipe Vizeu não jogue, o técnico do Remo Rodrigo Santana, pode escalar o atacante Ytalo, jogador remanescente do acesso e que é um dos líderes do elenco azulino. Leão x Tigre se enfrentam às 19h30 desta terça-feira (11), no Mangueirão, disputando uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança e fatura R$1.5 milhão de cota, além de 60% da renda. Em caso de empate no tempo normal, a vaga na próxima fase da Copa do Brasil será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.