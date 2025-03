Adversário do Remo na Copa do Brasil, Criciúma demite executivo e coordenador técnico; entenda

O Criciúma optou por desligar o executivo de futebol, Juliano Camargo, e o coordenador técnico, Eder Citadin. A decisão foi tomada na última terça-feira (4), em reunião realizada dois dias após a eliminação para o Joinville nas quartas de final do Campeonato Catarinense.

No encontro realizado no Estádio Heriberto Hülse, estiveram presentes o presidente do clube, Valter Minotto, e os vices Guto Silva, Clementino Bolan e Deoclesio Pavei. O objetivo da reunião foi definir os próximos passos do planejamento para a temporada após a saída precoce do time do Estadual. O desempenho do técnico Zé Ricardo também foi debatido, mas ele permanece no comando da equipe.

Juliano retornou ao Criciúma em agosto de 2024, sendo o responsável pela montagem do elenco no segundo semestre da Série A e pela reformulação do time para este ano. Eder, por sua vez, encerrou a carreira como jogador no mesmo mês e, na semana seguinte, assumiu uma posição no departamento de futebol.

Em comunicado oficial, o clube declarou que "Agradece o profissionalismo e dedicação no período que estiveram à frente do futebol do Criciúma e deseja sucesso nos próximos desafios."

Agora, a diretoria busca novos profissionais para ocupar as funções deixadas. Enquanto isso, dentro de campo, o elenco se reapresentou nesta terça-feira para iniciar a preparação para o confronto contra o Remo, pela segunda fase da Copa do Brasil, que será disputado na próxima terça (11), no Mangueirão.