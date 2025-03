Copa do Brasil: Em lotes, Remo inicia vendas de ingressos para jogo contra do Criciúma

O Remo terá pela frente o Criciúma-SC, na próxima terça-feira (11), às 19h30, no Mangueirão, em jogo válido pela segunda fase da copa do Brasil 2025. O Leão Azul busca uma vaga na terceira fase da competição e os ingressos para o jogo já estão à disposição do Fenômeno Azul.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A torcida azulina já pode garantir seu ingresso para a partida decisiva contra o Criciúma, pela Copa do Brasil. O Leão Azul iniciou a comercialização dos bilhetes somente de forma online, no site do Ingresso SA, com o primeiro lote no valor de R$70 + R$10,50 (taxa) o setor de arquibancada. Já as cadeiras custam R$160 + R$24 (taxa).

VEJA MAIS

O clube azulino ainda não divulgou o cronograma de vendas e nem o início delas de forma presenciais, porém, as comercializações dos ingressos físicos deverão ocorrer nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana.

Torcida do Remo promete lotar o Mangueirão para incentivar o Leão contra o Tigre (Cristino Martins / O Liberal)

Nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, os confrontos são decididos em jogo único, com divisão de renda entre os clubes. O rateio da renda da partida é feito nos valores de 60% para os vencedores do confronto e 40% para a equipe eliminada. O confronto entre Remo x Criciúma vale ao vencedor a quantia de quase R$1.5 milhão.