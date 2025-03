Enquanto joga no Mangueirão, Remo trabalha em silêncio para dar condição ao Baenão na Série B

Durante a passagem do Flamengo por Belém, o clube carioca fez um treinamento no estádio do Remo, o Baenão. Na ocasião, o lateral Danilo, recém-contratado pelo Mengão e convocado para a Seleção Brasileira, comentou sobre a qualidade do gramado azulino e disse que o campo estava "mais ou menos". A declaração de Danilo foi dada em entrevista ao SporTV após a vitória sobre o Botafogo.

O lateral falava sobre a evolução do futebol brasileiro e técnica dos jogadores quando mencionou a situação do gramado do estádio do Remo. A fala não pegou bem e o assunto rapidamente repercutiu na internet, com memes criticando de forma bem humorada a condição de jogo na casa azulina. Naquele momento e ainda hoje, o Baenão passar por uma reforma no tapete, para que o clube volte a receber jogos em casa, onde a presença da torcida acaba sendo mais significativa.

A expectativa, conforme as informações veiculadas pelo colunista de O Liberal, Pio Netto, dão conta de que até o mês de junho, o Leão Azul deve transferir seus jogos do Mangueirão para o Evandro Almeida. Para tanto, o clube azulino também tem algumas medidas a cumprir, sobretudo aquelas impostas no regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por exemplo, os clubes da Série B não podem treinar e jogar no mesmo estádio.

No final do ano passado, antes do início da pré-temporada, o gramado do estádio passou por uma revitalização. No entanto, o clube azulino fez toda a preparação no local, já que o Centro de Treinamento da equipe fica no distrito de Outeiro, distante do centro de Belém, e ainda não está totalmente pronto. Por conta disso, o Remo optou por realizar os treinos no Baenão e mandar os jogos no estádio Mangueirão. Até o momento foram cinco jogos no estádio estadual, sendo quatro pelo Parazão e um na Copa Verde.