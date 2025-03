Em Boa Vista, Paysandu tenta quebrar invencibilidade do São Raimundo-RR

O Paysandu chega em Roraima com a difícil missão de vencer ou segurar um empate contra o São Raimundo-RR, que está invicto na temporada e chega na semifinal da Copa Verde 2025 com a moral elevada. O Mundão eliminou dois adversários diretos dos bicolores na Série B: Remo e Amazonas-AM, nas fases anteriores. A partida acontece nesta quarta-feira (12), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Canarinho, em Boa Vista.

O São Raimundo é o primeiro time do estado de Roraima a chegar na semifinal da Copa Verde. Em 2023, o Mundão chegou apenas nas quartas, mas foi eliminado pelo Remo.

Nesta temporada, o São Raimundo-RR realizou oito partidas em três competições diferentes ao longo de 43 dias. O técnico Chiquinho Viana comentou sobre essa sequência intensa de jogos e admitiu que a equipe sentiu o desgaste físico.

“Infelizmente, não temos tempo de descanso, alguns jogadores estão no limite, mas vamos continuar trabalhando, com lesão ou sem lesão, buscando fazer a coisa certa, com coerência, respeitando os adversários para buscar o título”, disse Viana.

O Mundão enfrenta os bicolores com uma baixa e uma incerteza na lateral esquerda. O reserva Klebinho sofreu uma fratura na perna esquerda e está fora do restante da temporada de 2025. Além disso, Maicon Silva também está machucado, se recuperando de uma lesão muscular e está fora dos gramados há um mês.

Mundão invicto em 2025

07 de março - São Raimundo 3 x 0 Progresso, em Boa Vista

02 de março - GAS 1 x 2 São Raimundo, em Boa Vista

27 de fevereiro - Amazonas 0 x 0 São Raimundo, em Manaus

22 de fevereiro - São Raimundo 2 x 0 Náutico-RR, em Boa Vista

19 de fevereiro - São Raimundo 1 (1 x 4) 1 Grêmio, em Boa Vista

12 de fevereiro - São Raimundo 2 x 0 Amazonas, em Boa Vista

6 de fevereiro - Remo 1 (3 x 4) 1 São Raimundo, em Belém do Pará

22 de janeiro - São Raimundo 4 x 1 Trem-AP, em Boa Vista

Detalhes da partida

Com o Parazão paralisado, o Paysandu focou todas as energias no duelo contra o Mundão e manteve os treinamentos durante o final de semana. Na semifinal, o duelo será de ida e volta, com o Papão tendo a vantagem de decidir em casa. O primeiro jogo da semifinal ocorre nesta quarta-feira (12), às 20h30, no estádio Canarinho. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.