Semana decisiva: Remo e Paysandu entram em campo por classificação e glória

A semana começou prometendo fortes emoções para os torcedores de Remo e Paysandu. Leão e Papão entram em campo para compromissos decisivos na Copa do Brasil e na Copa Verde, respectivamente, sonhando com a classificação e, no caso azulino, com uma importante premiação financeira.

Remo mira classificação e grana extra na Copa do Brasil

O Remo recebe o Criciúma nesta terça-feira (11), no Mangueirão, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto é em jogo único, e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Além da vaga na terceira fase da competição, que já garantiria um adversário de peso na próxima fase – podendo ser um clube da Série A –, o Leão Azul está de olho na premiação milionária. Se avançar, o clube paraense embolsa R$ 1,5 milhão de cota da CBF, além de 60% da renda da partida, um recurso que pode fazer a diferença para a sequência da temporada.

O fator casa pode ser um trunfo para o time azulino, que contará com a força da torcida no Mangueirão provavelmente lotado. O adversário anda cambaleando na temporada e em péssima fase também aposta tudo nesse jogo contra o Remo, o que ainda apimenta mais a expectativa para um grande jogo. O Remo aposta na eficiência de seu ataque, que marcou 22 gols em 10 jogos na atual temporada, alcançando uma média de 2,2 gols por jogo. Mesmo com a possibilidade de Felipe Vizeu ficar de fora, o Leão ainda conta com nomes como Adaílton, Pedro Rocha, Maxwell, Gabryel Martins e Ytalo.

Paysandu quer ampliar hegemonia na Copa Verde

Já o Paysandu entra em campo na quarta-feira (12) contra o São Raimundo-RR, em Boa Vista, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Verde. O Papão é o maior campeão da história do torneio, com quatro títulos (2016, 2018, 2022 e 2024), e busca o pentacampeonato para consolidar sua supremacia regional e começar a Série B com toda moral. Caso passe pelo “Mundão”, o Papão pega Brasiliense ou Goiás, que se enfrentam na outra partida da semifinal.

Apesar do favoritismo, o time bicolor sabe que precisa estar ‘escaldado’. Apesar de sequer disputar a Série D desse ano, o São Raimundo tem sido a grande surpresa da competição e já eliminou clubes de investimento superior, como Remo e Amazonas, que estarão na Série B do Brasileirão deste ano. Além disso, na Copa do Brasil, o time roraimense deu trabalho ao Grêmio, abrindo o placar fora de casa e levando o jogo para os pênaltis antes da eliminação. A equipe comandada por Luizinho Lopes sabe que precisará de atenção para evitar surpresas e garantir um bom resultado antes da volta, marcada para o dia 19.

A final da Copa Verde será disputada em ida e volta nos dias 9 e 23 de abril. caso conquiste a vaga, o cenário abre a possibilidade de uma final inédita entre Papão e Brasiliense, ou uma revanche contra o esmeraldino goiano, adversário que derrotou o Paysandu na decisão de 2023.