Em noite de reencontro e premiação milionária, Remo e Criciúma se enfrentam pela Copa do Brasil

Remo e Criciúma entram em campo nesta terça-feira (11) pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto acontece no Estádio Mangueirão, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Apenas a vitória garante a classificação, e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Na fase anterior, o Remo avançou com uma goleada por 4 a 0 sobre o GAS, jogando no Estádio Canarinho. Já o Criciúma superou o Operário-MS ao vencer por 1 a 0 como visitante.

O duelo também traz reencontros. O Remo agora conta com os atacantes Pedro Rocha e Felipe Vizeu, ex-jogadores do Criciúma. Este último, no entanto, pode ficar de fora por estar em tratamento médico no NASP. Do outro lado, o Tigre tem Neto Pessoa, que já defendeu o time paraense. Para este jogo, no entanto, o Leão Azul não terá o técnico Rodrigo Santana, que cumpre o último jogo de suspensão, dando vaga ao auxiliar Flávio Garcia.

Historicamente, as equipes se enfrentaram dez vezes, com ampla vantagem do Criciúma: seis vitórias contra apenas uma do Remo, além de três empates. O último encontro terminou sem gols, na Série B de 2007.

Além do momento atual, o jogo remete a um confronto marcante na Copa do Brasil de 1991. Naquele ano, os times chegaram às semifinais, mas o Criciúma levou a melhor, vencendo as duas partidas (1 a 0 e 2 a 0). A equipe catarinense seguiu adiante e conquistou o título, o maior da sua história, sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

Além do direito de avançar na competição, a vitória vale uma premiação milionária. Se vencer, o Leão Azul embolsará uma premiação de R$ 2.315.250, que será somado aos R$ 2.921.625, já faturados nas primeiras duas fases do torneio, atingindo uma cota total de mais de R$ 5 milhões.

Ficha Técnica

Data: 11/03/2025

Hora: 19h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Andre Luiz Severo (GO)

Quarto Árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida (PA)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Iván Alvariño, Reynaldo, Lucão; Guty, Pedro Castro, Adaílton; Ytalo, Jáderson e Maxwell

Técnico: Flávio Garcia

Criciúma: Caíque, Jonathan, Rodrigo, Luciano Castán, Ruan Carvalho, Marcelo Hermes, Matheus Trindade, Everton Morelli, Fellipe Mateus, Juninho, Neto Pessoa.

Técnico: Zé Ricardo