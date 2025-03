Meia do Remo diz que pausa no Parazão ajudou na preparação para duelo na Copa do Brasil

Com a suspensão temporária do Campeonato Paraense, o Clube do Remo volta suas atenções para a partida decisiva pela segunda fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (11), o time enfrenta o Criciúma, às 19h30, no Mangueirão. Desde a decisão judicial que parou o estadual, os jogadores seguem treinando com vistas ao importante duelo, que vale vaga na terceira fase e uma cota milionária.

De um lado, a incerteza quanto ao futuro do estadual não é bem vista pelos atletas. "Infelizmente tivemos essa pausa. Ficamos um pouco surpresos com isso. Não foi tão bom porque a gente vinha numa sequência boa de jogos e ficar muito tempo sem jogar eu não gosto muito. No entanto, deu tempo para treinar e focar nesse jogo contra o Criciúma, então acabou sendo um time produtivo", diz o meia Dodô.

O atleta disputou sete jogos pelo Leão Azul e marcou duas vezes, ambas contra o São Francisco, na primeira rodada. Desde então, viu o time oscilar em campo e chegar à decisão com todas as chances de avançar na Copa do Brasil, caso corrija algumas questões táticas que ainda merecem atenção do elenco.

"Em alguns jogos tivemos placar elástico, mas perdemos oportunidades. Já em outros a gente poderia ter facilitado mais, mas perdemos outras chances, às vezes no último passe, na frente do gol. Temos que corrigir isso aí. Quando tiver chance, tem que matar o jogo. Que venha mais concentração e mata-mata não tem margem de erro", comentou.

Aliás, o confronto é uma prévia do que o time irá enfrentar na Série B. Ambos estão na competição nacional e são velhos rivais, ou seja, qualquer vacilo em campo, o adeus à competição é certo. Sem contar que a decisão será em jogo único.

"E o jogo mais importante do ano, até por ser de mata-mata, com uma equipe que tem uma história legal no futebol. Um time que já passou muito pela Série A, que vamos encontrar na Série B. Vamos para esse jogo onde não se pode dar brecha. É uma guerra e a gente quer vencer", finaliza.