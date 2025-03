Paysandu anuncia contratação de volante destaque no futebol nordestino; confira

O Paysandu oficializou na manhã de terça-feira (18), a contratação do volante André Lima, de 24 anos, que estava no Confiança-SE. Destaque do futebol nordestino na última temporada, o atleta teve parte dos seus direitos econômicos adquiridos pelo Papão e vai defender o time paraense até o fim da próxima temporada.

André aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição do técnico Luizinho Lopes. O atleta poderá atuar na reta final do Campeonato Paraense, Série B do Brasileirão e Copa do Brasil.

Nas duas últimas temporadas, o atleta disputou 42 partidas e marcou oito gols pelo Confiança. Com a conquista da taça do Campeonato Sergipano de 2024, o atleta se despediu da equipe no último sábado, 15 de março, na partida que garantiu o time em mais uma decisão estadual.

Além da conquista do sergipano no ano passado, o novo volante do Papão já foi campeão brasileiro da Série C quando esteve no Mirassol-SP, em 2022. O atleta também jogou a série A do Brasileirão pelo Atlético-GO em 2021.

André Lima é natural de São Paulo (SP) e tem uma carreira diversificada, com passagens por vários clubes. Ele iniciou sua trajetória no futebol no Atlético Diadema-SP, passou por Guaraulhos-SP, Internacional-RS, além de Santa Cruz-PE, Atlético-GO, Operário-PR, Mirassol-SP e Ferroviária-SP.

FICHA TÉCNICA

Nome: André da Silva Lima

Nascimento: 07/04/2000

Naturalidade: São Paulo (SP)

Altura: 1,82 m

Peso: 80 kg

Posição: volante

Clubes: Santa Cruz-PE, Atlético-GO, Operário-PR, Mirassol-SP, Ferroviária-SP e Confiança-SE