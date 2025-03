Rossi pede alerta geral contra São Raimundo: 'Time traiçoeiro'

Paysandu e São Raimundo se enfrentam nesta quarta-feira (19), no Mangueirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Após o empate em 2 a 2 no primeiro duelo, disputado no Estádio Canarinho, em Boa Vista, o Papão precisa de uma vitória para garantir a vaga na decisão, onde o vencedor encara Brasiliense ou Goiás.

Com a expectativa de mais de 30 mil torcedores no Mangueirão para apoiar o Lobo na decisão, o atacante Rossi destacou a importância do apoio da Fiel Bicolor em um confronto que pode levar o time a mais uma final de Copa Verde, competição que já venceu quatro vezes.

"Sem dúvida, jogar com estádio lotado é sempre mais gratificante, mais gostoso, ainda mais falando de um jogo decisivo, de mata-mata. A gente conta com apoio do nosso torcedor pra inflamar o jogo e nos apoiar do começo ao fim, pra fazermos um grande jogo e carimbar nossa vaga na final", afirmou o atacante paraense.

No primeiro jogo, Rossi teve participação direta nos dois gols do Paysandu e espera repetir a boa atuação, quem sabe se desta vez fazendo um golzinho diante da torcida.

"Até brinquei com o Nicolas que faltava ele devolver meu passe pra gol no jogo de ida. Espero contribuir, independente de fazer gol, o importante é que a gente possa fazer um grande jogo e vencer, mas se papai do céu abençoar e eu puder fazer gol ou dar uma assistência, vou ficar muito feliz", disse.

Sobre o adversário, Rossi alertou para a qualidade do São Raimundo e garantiu que o time está preparado. "É um time muito traiçoeiro, os últimos resultados falam por si. Mas a gente está preparado, o mental está muito forte pra esse jogo, a gente está evoluindo taticamente, fisicamente. Ficou de aprendizado essa bobeada no segundo tempo lá, ficou um gostinho amargo sem dúvida, mas a gente vai preparado pra fazer um grande jogo intenso e concentrado".

Reforços

O atacante também falou sobre a evolução do elenco e as expectativas para a Série B, deixando a entender que novos jogadores devem chegar. "Nosso time tem melhorado muito com o Luizinho. Acredito que faltam algumas peças, essas peças estão chegando. A Série B é uma competição difícil e longa, então precisa de elenco forte, e as peças que estão chegando só vão agregar", disse o atacante.

Rossi também fez críticas à organização da Copa Verde, comparando com o Campeonato Paraense, atualmente suspenso. "Primeiro, transmissão né, nem isso tem. A família que quer assistir o jogo tem que acabar acompanhando só pelo rádio, placa de patrocínio não tem. É o que sinto também do Paraense", criticou.

A bola rola para Paysandu e São Raimundo às 20h, no Mangueirão. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.