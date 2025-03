Com dois de Rossi, Paysandu elimina São Raimundo-RR e decide título da Copa Verde contra o Goiás

Maior campeão da Copa Verde, com quatro títulos, o Paysandu venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0, no Mangueirão, com gols de Edílson e Rossi (2x) e confirmou mais uma vez a vaga para as finais da competição regional. Será a nona decisão de título da equipe bicolor no torneio e que agora quer buscar o penta. O adversário será o Goiás, que na outra semifinal, derrotou o Brasiliense-DF nos pênaltis. O campeão será definido em dois jogos, sendo o último em Belém.

PRIMEIRO TEMPO

O Paysandu começou a 1ª etapa tendo um volume de jogo maior que o adversário. Logo nos dez primeiros minutos, as chegadas mais perigosas foram do Papão. Aos cinco minutos, Rossi quase marcou de cabeça após cruzamento para a área. Em seguida, Delvalle, chutou forte de fora da área, mas a bola foi para fora. A primeira chegada do São Raimundo veio aos 20 minutos com Kanté, que após passe em profundidade, saiu de cara com o goleiro Matheus Nogueira, que evitou o tento adversário.

Aos 22 minutos, Edílson abriu o placar no Mangueirão. O atacante Nicolas deu belo passe em profundidade para o lateral-direito bicolor, que infiltrou, saiu de cara com o goleiro adversário e com categoria colocou o Papão na frente. Paysandu 1 a 0 São Raimundo-RR.

Aos 31 minutos, Rossi ampliou a vantagem bicolor e deixou o Papão muito próximo de carimbar a vaga na final da Copa Verde. O camisa 77 avançou em velocidade, deu um tapa na saída do goleiro e marcou o segundo gol da partida. Paysandu 2 a 0 São Raimundo-RR.

Na reta final do primeiro tempo, o Lobo teve a chance de marcar o terceiro e até o quarto, mas esbarrou em boas defesas de Carlos Henrique, goleiro do Mundão.

SEGUNDO TEMPO

A equipe bicolor voltou sem mudanças para a etapa derradeira. Seja na formação tática ou no ritmo de jogo. Já que o domínio da partida permaneceu com o Paysandu.

Aos quatro minutos, Matheus Vargas arriscou de fora da área. Aos dez minutos, Nicolas tentou deixar o dele, após um “sem pulo”, mas a bola subiu demais. Aos 22 minutos, foi a vez de Borasi quase marcar, mas ao finalizar, mandou a redonda na rede pelo lado de fora.

Aos 29 minutos, o São Raimundo tentou mostrar que estava vivo no jogo. Luã fez boa jogada e ao finalizar, levou perigo a meta defendida por Matheus Nogueira.

Aos 41 minutos, a bola bateu na mão de Juca Maranhão na grande área e foi marcado pênalti para o Paysandu. Na cobrança, Rossi converteu com tranquilidade, marcando o segundo gol dele partida. O sexto dele na temporada. Paysandu 3 a 0 São Raimundo-RR.

Após o terceiro gol, o Papão diminuiu o ritmo de jogo e com a vantagem no placar, apenas controlou a partida até o final.

FICHA DO JOGO

Paysandu 3x0 São Raimundo-RR

Competição: Copa Verde 2025 - Semifinal (volta)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA).

Arbitragem: Thaillan Azevedo Gomes (AP). Assistentes: Luan Patrique Pereira da Silva e Inacio Barreto Da Camara (AP).

Gols: Edílson e Rossi (2x) (Paysandu)

Amarelo: PK, Marlon e Vilela (Paysandu); Felipe e Jeff Silva (São Raimundo)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Bryan), Luan Freitas, R. Martinez, PK; Vilela, Marlon (Jorge Benítez), Matheus Vargas (Giovanni); Rossi, Delvalle (Borasi) e Nicolas.

São Raimundo-RR: Carlos Henrique; Vera Cruz, Guigui e Lucão (Raí); Luã, Bazílio (Jeff Silva), Ygor (Juca Maranhão) e Maicon; Felipe (Juninho), Kanté (Guilherme Gomes) e Raílson.