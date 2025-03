Atacante do Paysandu, Rossi chega à final da Copa Verde como artilheiro

O atacante Rossi pode não ter sido uma das contratações do Paysandu que empolgou os torcedores desde o início. No entanto, o jogador conseguiu tem conseguido se encontrar na equipe nesta primeira parte da temporada e tem sido um grande goleador para o Bicola. Com a vaga garantida para a final da Copa Verde, que será contra o Goiás, o atleta bicolor chega como artilheiro.

Até a semifinal, Rossi já marcou quatro gols com a camisa do Papão na Copa Verde. Dois deles foram na noite da última quarta-feira (19), quando o Paysandu venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0 e garantiu a vaga para a decisão.

Os jogos da final estão previstos para ocorrer nos dias 9 (ida) e 23 (volta) de abril. Enquanto esta será a nona final do Papão na competição, Rossi vai para a sua primeira. Apesar de ter nascido em Prainha, no interior do Pará, o jogador ainda não tinha atuado no futebol paraense até esta temporada. Assim, o atacante, com certeza, será uma das principais armas do Papão para que o clube conquiste o pentacampeonato.

Após o triunfo contra o Mundão, em entrevista para a Rádio Liberal+, Rossi falou sobre a expectativa para o duelo contra o Esmeraldino e disse que o confronto vai ser um "teste" para o time.

"É um jogo grande. Vai ser um teste para a nossa equipe. O time está encaixado com o professor Luizinho, o time entendeu a forma dele trabalhar", destacou o atacante. "Pé no chão e agradecer à nossa torcida que veio, às mulheres, foi uma linda festa. Acredito que a gente deu o recado para a nossa torcida que estava precisando. [Agora] é trabalhar, vamos ter tempo. Encarar o Goiás, agora que vai ser nosso adversário na Série B, e fazer dois jogos consistentes para a gente sair com o caneco", completou o jogador.

Além da artilharia na Copa Verde, o camisa 77 também já contribuiu com duas assistências durante o torneio. Rossi também é o segundo artilheiro do Paysandu no ano até o momento. No total, são seis gols para o jogador, enquanto, em primeiro, o atacante Nicolas tem oito.