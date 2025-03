Paysandu e Goiás avançam à final e fazem o tira-teima mais aguardado da história da Copa Verde

Nos últimos anos, o futebol paraense e goiano têm se engalfinhando em diversos episódios, levantando uma rivalidade anormal entre as regiões, que ganham agora um novo capítulo, talvez o mais aguardado e decisivo, na grande final da Copa Verde, disputada entre Paysandu e Goiás nos dias 9 e 23 de abril.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os dois times são os maiores vencedores de cada estado. Ambos já disputaram a Libertadores e frequentaram por anos a primeira divisão nacional. Hoje, distante dos dias de glória, ambos se enfrentam numa final épica, que pode colocar uma pá de cal na disputa que extrapola as arquibancadas.

VEJA MAIS

O Paysandu confirmou sua vaga na final da Copa Verde com uma vitória convincente sobre o São Raimundo. Jogando no Estádio Mangueirão, o Papão venceu por 3 a 0, fechando o confronto da semifinal com um agregado de 5 a 2. Os gols da classificação foram marcados por Rossi, que balançou as redes duas vezes, e Edilson.

Já o Goiás teve uma noite mais turbulenta na Serrinha. Apesar de uma atuação abaixo do esperado e das vaias da torcida, o time conseguiu superar o Brasiliense nos pênaltis e garantir a vaga na decisão. Após dois empates – 3 a 3 na ida e 0 a 0 na volta –, o Verdão venceu por 5 a 4 nas penalidades.

A Copa Verde terá em campo novamente as duas potências regionais, que já se enfrentaram na final de 2023, vencida pelo Goiás, embora o Papão reine absoluto no torneio, com quatro títulos, contra um do Esmeraldino. São 24 partidas, com 12 vitórias do Goiás, quatro do Paysandu e oito empates. Além da taça, a decisão vale a honra em uma das grandes rivalidades recentes do futebol brasileiro.