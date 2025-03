Finalista, Luizinho fala em evolução do Paysandu e desafio de manter o nível: 'Agora é continuidade'

Depois do Paysandu confirmar a classificação para a sua nona final de Copa Verde e agora seguir em busca do penta, o técnico bicolor, Luizinho Lopes, após ter um pouco mais de um mês de trabalho, em entrevista coletiva na sala imprensa do Mangueirão, fez uma análise do que aconteceu neste período, falou sobre a evolução da equipe com o passar do tempo e citou o desafio de manter o nível.

“Chegamos com pouco tempo de treino, foram momentos de mais analises, sala de vídeo, conversas e ajustes. Feliz pela evolução. Porque quando nós temos tempo, a gente precisar dar uma resposta em relação ao que foi trabalhado. É parabenizar todos os atletas pelo entendimento e pela entrega. Eu tive um suporte muito grande e encontrei um ambiente bom. O time está minimamente mais organizado. O que me deixa mais feliz é que foram gols trabalhados. O desafio agora é a continuidade”, afirmou Luizinho.

Apesar de ter vencido por três a zero, o Paysandu teve um ótimo volume de jogo e criou muitas chances que não foram convertidas em gols. Para o técnico Luizinho Lopes, o saldo é positivo, pois o Papão fez um jogo seguro. “É treino. Rotina. Mecanismos. Ações combinadas que vão continuar sendo treinadas. Repetição. Nós fizemos três e perdemos mais chances de fazer porque nós criamos muito. Foi um número muito alto de criação. Poderia ser um placar mais elástico, mas fizemos três gols, é um número altíssimo hoje em dia ganhar de três a zero. Fizemos um jogo seguro do início ao final. A equipe se apresentou muito bem”, finalizou.

DATAS DAS FINAIS

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, as finais da Copa Verde entre Paysandu e Goiás acontecerão nos dias 09/04 e 23/04. O 1º jogo será realizado em Belém e o 2º em Goiânia.