Técnico do Paysandu comenta sobre paralisação do Parazão: 'Difícil equilibrar'

O Campeonato Paraense segue paralisado, sem previsão de retorno, devido ao imbróglio judicial envolvendo o time que inscreveu jogadores de forma irregular. Após o empate contra o São Raimundo-RR, no primeiro jogo da semifinal da Copa Verde, o treinador Luizinho Lopes comentou sobre como a paralisação tem impactado o Papão. O técnico afirmou que um dos maiores prejuízos é no planejamento e ritmo da equipe.

"[A paralisação prejudica] bastante porque a gente se programou muito para o primeiro semestre, com a Copa Verde e o Campeonato Estadual, para chegar na Série B 'limpo', e, pelo jeito, isso vai atropelar", disse o treinador bicolor.

Enquanto o Parazão não retorna, o foco é garantir a vaga na final da Copa Verde. A partida de volta contra o São Raimundo será na quarta-feira (19), no Mangueirão, e o time precisa da vitória para avançar no torneio. Além disso, Luizinho busca manter os jogadores em forma para, quando o campeonato voltar, a equipe estar preparada.

"A gente precisa estar disponível. Obviamente, foi algo que eu nunca vivenciei. Nós nos preparamos para a partida e ela não aconteceu; depois, tivemos que nos preparar para outra. Então, fica difícil equilibrar essa questão da distribuição de cargas, mas temos que estar aptos e prontos para, quando marcar o jogo, estarmos dentro de campo", concluiu Luizinho Lopes.

Com a punição do Remo, Bragantino, Tuna e Capitão Poço, o Paysandu assumiu a liderança do campeonato e vai encarar o São Francisco, que conseguiu se classificar em 8º com a reformulação. O jogo ainda não tem data, pois os clubes punidos ainda tentam reverter o cenário.