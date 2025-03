Diretor da FPF espera que Parazão retorne na próxima semana

O diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol (FPF), André Cavalcante, falou sobre a expectativa do retorno do Campeonato Paraense, suspenso há 12 dias devido à inscrição irregular de atletas menores de 20 anos e sem contrato profissional. O diretor afirmou que espera que a competição possa voltar na próxima semana.

Segundo Cavalcante, a responsabilidade pela regularização dos jogadores é dos próprios clubes. "A incumbência da verificação da legalidade dos atletas pra entrar em campo também é do departamento de futebol, que tem que fazer trabalho muito linkado com departamento jurídico. A federação faz o papel de qualificação e tem trabalhado muito nas assessorias dos clubes", afirmou.

O Parazão foi suspenso horas antes das quartas de final, após as punições aplicadas a Capitão Poço, Tuna Luso, Bragantino-PA e Remo por utilizarem atletas que completaram ou vão completar 20 anos em 2025 ainda com contrato amador, o que contraria o regulamento. Para Cavalcante, a FPF tem um papel organizador, mas cabe às equipes o cumprimento das regras.

"A federação está muito tranquila, mesmo sendo um momento conturbado. A gente entende que fizemos o que foi possível fazer, mas alguns clubes infelizmente incorreram no erro de não verificar o artigo 31 do regulamento", explicou.

Com a mudança na classificação após as punições, os confrontos das quartas de final seriam: Paysandu x São Francisco-PA, Castanhal x Cametá, Remo x Santa Rosa e Bragantino x Águia de Marabá. No entanto, CAP e Tuna já recorreram ao Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA), e a competição segue paralisada até que haja uma definição.

Cavalcante garantiu que a FPF está empenhada para resolver o impasse. "A gente espera que isso tenha uma solução breve, que semana que vem o campeonato possa retornar. É lógico que isso depende de uma série de fatores que não dependem da federação, mas estamos confiantes e trabalhando arduamente pra isso acontecer", disse.