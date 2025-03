Paysandu possui retrospecto positivo jogando em Belém na Copa Verde; confira os números

O Paysandu venceu o São Raimundo-RR na noite da última quarta-feira (20), por 3 a 0, no Estádio Mangueirão, e chegou a nona final na Copa Verde, e a quarta seguida, em 12 anos de competição. De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, em 36 jogos disputados em Belém (excluindo os clássicos contra o Remo), o Papão perdeu apenas três partidas, empatou nove e venceu 24 vezes, tendo um aproveitamento de 75%.

Os únicos times que desbancaram o Lobo em casa foram o Cuiabá, na final de 2019, vencendo por 1 a 0; Manaus, em 2021, nas quartas de final, ganhando por 2 a 1; e o Goiás, em 2023, também na final, triunfando sobre o time paraense por 2 a 0. Como mandante, os bicolores marcaram 80 gols e sofreram apenas 20.

O Paysandu utiliza muito bem o fator casa, mas quando não consegue "fazer o resultado" em Belém, acaba se complicando. Alguns exemplos disso são as edições de 2017 e 2016, contra Luverdense e Gama, respectivamente. Contra o Luverdense, o Papão perdeu por 3 a 1 na primeira partida, jogando na Arena Pantanal, e não teve um bom desempenho no jogo da volta. No Mangueirão, os bicolores empataram por 1 a 1, o que resultou na perda do título da competição de 2017.

Já na edição de 2016, os bicolores conquistaram o primeiro campeonato após vencerem o Gama por 2 a 0 em Belém. O resultado positivo em casa foi crucial, pois mesmo com a derrota no jogo de volta, em Brasília, por 2 a 1, o título ficou com os paraenses.

Pará x Goiás

Há cinco anos, os estados do Pará e Goiás vêm disputando finais da Copa Verde, com os times paraenses tendo vantagem em confrontos diretos na competição. Em 2021, Remo e Vila Nova se enfrentaram para decidir o campeonato, e após dois empates em 0 a 0, o Leão Azul levou a melhor no Baenão e conquistou o título daquele ano, vencendo nos pênaltis.

Em 2022, foi a vez do Papão desbancar o Tigrão. Depois de 180 minutos intensos, os times empataram por 0 a 0 em Belém e por 1 a 1 em Goiânia. A partida acabou indo para as penalidades, e o clube paraense conquistou o tricampeonato da competição.

No ano de 2023, o Goiás conquistou a primeira vitória do estado sobre os paraenses. Na ocasião, o Esmeraldino enfrentou os bicolores e acabou saindo vencedor nos dois jogos. A primeira partida, disputada em Belém, foi 2 a 0 para o Verdão. Na partida da volta, disputada em Goiânia, o time da casa venceu por 2 a 1.

Já em 2024, o Paysandu e Vila Nova voltaram a se enfrentar. Dessa vez, os bicolores não deram chances para os goianos. Na primeira partida, realizada no Estádio da Curuzu, o Papão goleou o Tigrão por 6 a 0. No jogo da volta, o time paraense voltou a vencer, aplicando uma goleada de 4 a 0.

Em 2025, Paysandu e Goiás reeditam a final de 2023. O primeiro jogo será disputado na capital paraense, no dia 9 de abril, no Estádio Mangueirão. A partida da volta está marcada para o dia 23 do mesmo mês.