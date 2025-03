STJD marca julgamento de pedido de clubes paraenses para acelerar retorno do Parazão; confira

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento do pedido feito por alguns clubes paraenses para que o órgão avoque os processos que levaram à paralisação do Campeonato Paraense, do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). A análise será feita nesta sexta-feira (21), em uma sessão híbrida.

Ao todo, sete clubes assinaram o pedido: Independente de Tucuruí, Santa Rosa, Cametá, São Francisco, Águia de Marabá, Castanhal e Bragantino. As equipes pedem que os processos dos casos nº 009, 010, 012 e 013/2025 sejam tratados diretamente no STJD, eliminando uma instância, para que o Parazão retorne o mais rápido possível.

Uma das principais alegações dos times é a demora para o julgamento dos recursos e o andamento do processo. O Remo entrou com um embargo de declaração, por exemplo, para tentar reverter a punição que recebeu por conta da inscrição irregular de jogadores. Conforme o pedido, a ação é "meramente protelatória" e estaria impedindo o avanço do campeonato.

Além disso, os clubes peticionantes ressaltam que existe uma animosidade entre o diretor jurídico do Remo e o TJD-PA, o que estaria contribuindo para o prolongamento da disputa jurídica.

Ao todo, quatro equipes foram punidas com a perda de pontos no Campeonato Paraense por conta da inscrição irregular de jogadores. Inicialmente, os afetados foram o Capitão Poço e a Tuna, que perderam 18 e sete pontos, respectivamente. Em seguida, foi a vez do Remo e do Bragantino, que foram punidos com a perda de 6 pontos. Com isso, a tabela de classificação foi afetada e, até que o processo seja finalizado, o Parazão está paralisado.

Caso o STJD aceite o pedido, o processo será decidido diretamente na instância final, e não haverá mais a possibilidade de recursos. O Campeonato Paraense está paralisado desde o dia 7 de março.