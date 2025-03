Paysandu encaminha contratação de meio-campista que ainda não atuou em 2025

O Paysandu continua ativo no mercado e, após anunciar a contratação do volante André Lima, na última terça-feira (18), o time paraense tem interesse no meio-campista Dudu Vieira, de 31 anos, ex-Juventude. Caso a informação seja concretizada, o atleta chegará ao Papão sem ter atuado em partidas oficiais nesta temporada.

Em 2024, Dudu passou por três clubes, participando de 31 partidas, mas não marcou gols e não deu assistências. O meia vestiu as camisas do Santo André-SP (11 jogos), Ponte Preta (14 jogos) e Juventude (6 jogos).

VEJA MAIS

Dudu é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tem uma carreira consolidada em clubes que disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele iniciou a carreira no Santo André e teve passagens por vários clubes, incluindo Portuguesa-SP, Grêmio Novorizontino-SP, Figueirense-SC, Vitória-BA, Ferroviária-SP, Criciúma-SC, Ituano-SP, Chapecoense-SC, Ponte Preta-SP e Juventude-RS.

De acordo com informações, o atleta já está em Belém e deve passar por exames médicos para ser anunciado oficialmente pelo bicolor. Além de Dudu, o time paraense também encaminhou a contratação do lateral esquerdo Reverson, de 28 anos, ex-Novorizontino, que também já se encontra em solo paraense.