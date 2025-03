Jogo entre Paysandu e São Raimundo-RR terá fiscalização contra transmissão, diz jornalista

O Paysandu recebe o São Raimundo-RR nesta quarta-feira (19), no estádio Mangueirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. A competição não tem uma transmissão oficial das partidas e, segundo o jornalista Carlos Ferreira, no confronto entre o Papão e o Mundão, haverá uma fiscalização mais rigorosa para evitar a exibição irregular do duelo.

Com a falta de exibição dos jogos em um canal oficial, uma das alternativas encontradas pelos torcedores foi a transmissão ao vivo dos duelos por meio de canais não autorizados e feitos com o celular.

Neste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não negociou os direitos de transmissão dos jogos com nenhum canal. No início da Copa Verde, Remo, Paysandu e Águia de Marabá enviaram pedidos à CBF para a transmitirem as partidas por meio de seus canais no YouTube. No entanto, a entidade não autorizou.

Com isso, as transmissões dos jogos têm sido feitas por meio de narração via rádio e Lance a Lance na internet.

Há algumas edições, a Copa Verde vem sofrendo com a falta de prestígio e atenção por parte da própria CBF em relação à organização. Alguns clubes já chegaram a desistir do torneio por conta da falta de atrativos da disputa.

O Paysandu é o único time paraense na competição e briga para tentar chegar à nona final. O time bicolor é o maior campeão do torneio, com quatro títulos, enquanto o São Raimundo-RR busca uma vaga inédita na decisão da Copa Verde.

A partida entre o Bicola e o Mundão terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance no site de OLiberal, além de narração na rádio Liberal+.