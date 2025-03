Paysandu e São Raimundo duelam por vaga na final da Copa Verde; veja prováveis escalações

Hoje a bola rola para Paysandu e São Raimundo-RR, às 20h, no Mangueirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. O confronto está em aberto após o Papão levar o empate em 2 a 2 na ida, em Roraima, numa partida que parecia tranquila no primeiro tempo, onde o time bicolor vencia por 2 a 0. Agora, quem vencer garante vaga na grande decisão contra Brasiliense ou Goiás. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

Agora, com o apoio da Fiel Bicolor, o time de Luizinho Lopes tenta fazer valer o mando de campo e repetir a boa atuação que o time teve no primeiro tempo, quando o Papão dominou a partida e foi para o vestiário vencendo por 2 a 0. O treinador bicolor deve escalar um time parecido com o do primeiro jogo. A única ausência confirmada é a do zagueiro uruguaio Yefferson Quintana, expulso e que agora cumpre suspensão automática. O goleiro Matheus Nogueira, que precisou ser substituído por lesão na última partida, deve ir para jogo.

O São Raimundo-RR também chega embalado. A equipe eliminou o Amazonas na fase anterior, vencendo por 2 a 0 em casa e segurando o 0 a 0 na volta, em Manaus. A missão agora é encarar a pressão de um Mangueirão com expectativa de mais de 30 mil prresentes e tentar surpreender o Paysandu. Na Curuzu, o alerta máximo está ligado contra o ‘Mundão’.

"É um time muito traiçoeiro, os últimos resultados falam por si. Mas a gente está preparado, o mental está muito forte pra esse jogo, a gente está evoluindo taticamente, fisicamente. Ficou de aprendizado essa bobeada no segundo tempo lá, ficou um gostinho amargo sem dúvida, mas a gente vai preparado pra fazer um grande jogo intenso e concentrado", disse o atacante Rossi durante coletiva ontem.

Retrospecto

Este será apenas o terceiro encontro entre Paysandu e São Raimundo-RR na história. O primeiro foi pela Copa do Brasil de 2013, com vitória do Papão por 2 a 0. O duelo mais recente foi justamente no jogo de ida desta semifinal, com o empate em 2 a 2 no Estádio Canarinho.

Ficha do jogo:

Paysandu x São Raimundo-RR

Competição: Copa Verde 2025 – Semifinal (volta)

Data e horário: Quarta-feira, 19 de março, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Arbitragem:

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Luan Patrique Pereira da Silva e Inacio Barreto Da Camara (AP)

Prováveis escalações:

Paysandu: Matheus Nogueira (Alisson); Bryan Borges, Novillo, Lucca, PK; Vilela, Espinoza, Vargas; Rossi, Marlon (Borasi) e Nicolas.

São Raimundo-RR: Carlos Henrique; Luã, Vera Cruz, Guigui e Klebinho; Belão, Jeff Silva e Ygor; Marcos Felipe, Guilherme (Railson) e Raí.